«مدرعات وقوات خاصة ولوادر» لاقتحام قرية حاصرت كمينًا أمنيًا بسوهاج

شنت الأجهزة الأمنية بسوهاج، الأربعاء، حملة أمنية مكبرة شاركت فيها قطاعات أمن مركزي، ومجموعات قتالية من محافظتي سوهاج وقنا، بالاشتراك مع قوات الجيش، على قرية «الشيخ أمبادر» بناحية «البلابيش»، عقب حصار خارجين على القانون كمين «الخزان» بالأسلحة «ليلة كاملة»، ما أسفر عن مصرع 2 وإصابة 4 بينهم آمين شرطة.

وقال العميد حسين حامد، مدير المباحث الجنائية، لـ«المصري اليوم» إنه تم الدفع بـ20 مدرعة من الجيش والشرطة، و20 مجموعة قتالية، وقوات من العمليات الخاصة، وعدد من «اللوادر» التابعة للوحدة المحلية لمجلس مدينة دار السلام، لإزالة السواتر وكل معوق تم وضعه في طرقات القرية من قبل الخارجين عن القانون لإعاقة تحرك القوات داخلها .

وأضاف مدير المباحث أنه يجري الآن تمشيط لجميع أنحاء القرية والمنطقة الجبلية المتاخمة، لضبط المتهمين الهاربين، الذين يقومون بترويع المواطنين، وقطع الطرق، وخطف السيارات من مستقليها تحت تهديد السلاح الناري، بعد أن تم إحكام السيطرة على القرية.

كان العميد حسين حامد، مدير المباحث الجنائية، تلقى إخطارًا من الرائد مصطفى التهامي، معاون أول مباحث مركز دار السلام، مساء الاثنين، بقيام مجموعة من الخارجين على القانون بالاستيلاء على مساحة من أرض شباب الخرجين بقرية «صديق المنشاوي»، دائرة المركز من أصحابها تحت تهديد السلاح.

انتقل إلى المكان مأمور وضباط المركز، وفور وصول القوات بادر الخارجين على القانون القوات إطلاق الأعيرة النارية، ما حدا بالقوات مبادلتهم إطلاق الأعيرة النارية، ما أسفر عن مصعر 2 مسجلين خطر.

وحاصر عشرات المسلحين من أهلية وأقارب القتيلين منهم المسلحين كمين «الخزان» الحدودي، وأطلقوا الرصاص العشوائي على قوة الكمين، اعتراضًا على مقتل ذويهم على يد الشرطة، كما قاموا بإطلاق وابل من الأعيرة النارية على نقطة شرطة «البلابيش»، ما أسفر عن إصابة أمين شرطة بطلق ناري.