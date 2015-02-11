66 مرشحًا لمجلس النواب تقدموا بأوراقهم حتي الآن في الأقصر

قال المستشار فواز إبراهيم رئيس اللجنة العامة المشرفة علي الانتخابات البرلمانية بالأقصر، أن مرشحا واحدا تقدم بأوراقه للجنة اليوم الأربعاء في رابع أيام تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب .

وأوضح رئيس اللجنة المشرفة علي الانتخابات بالأقصر، أنه بهذا يصل إجمالي الراغبين في الترشح لانتخابات مجلس النواب في دوائر المحافظة الخمس حتي الآن الي 66 مرشحًا.

وأكد المستشار فواز إنه جار فحص جميع الطلبات، التي تقدم بها جميع المرشحين للبت في الصفة الانتخابية لكل مرشح وأنه بعد غلق باب الترشح سيتم فتح باب الطعون من 18 فبراير حتى 20 من نفس الشهر على أن تُنظر الطعون أمام محكمة القضاء الإدارى خلال الـ 5 أيام التي تليها.

وشدد فواز علي أنه سيتم توزيع الرموز الانتخابية علي المرشحين فور إغلاق باب الطعون علي أن تكون أولوية اختيار الرمز للمرشح الذي سبق في تقديم أوراقه .