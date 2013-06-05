اشتباكات بالآلي بانتخابات الصيادين بعزبة البرج تسفر عن إصابة مرشح وأشقائه

كتب : سهاد الخضرى منذ 50 دقيقة

شهدت انتخابات جمعيةالصيادين بعزبة البرج وقوع اشتباكات بالآلي والخرطوش والسلاح الأبيض، مما أسفر عن إصابة أحد المرشحين وأشقائه الأربعة.

وتعود أحداث القضية حينما استعان أحد المرشحين، ويدعى "ح.و" بأنصاره للتعدي على مرشح آخر وأشقائه الآخرين؛ بسبب مناوشات نشبت بين الطرفين مما أسفر عن إصابة مرشح وأشقائه الأربعة بإصابات تتراوح ما بين متوسطة وخطيرة.

وحصلت "الوطن" على أسماء المصابين الخمسة، وهم الغريب أحمد الشامي، مصاب بطلق خرطوش بقدمه ومرشح لمجلس إدارة الجمعية، وأحمد أحمد الشامي، مصاب بجرح قطعي بالوجه والرأس، وعلاء أحمد الشامي، كسر بالذراع الأيسر، والسيد أحمد الشامي، مصاب بجرح قطعي بالرأس، عماد أحمد الشامي، مصاب بجرح قطعي بالرأس.

ويتم حاليا معالجة المصابين بمستشفى دمياط التخصصي، فيما تم نقل أحمد أبوعماشة لمستشفى الطوارئ بالمنصورة لخطورة حالته.