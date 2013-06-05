أخبار عاجلة

فيديو| السيسي للجالية المصرية: «أنا جاي أسمع منكم وأطمنكم على مصر» -
فيديو| معتز عبد الفتاح: ترامب يرى السيسي زعيم رؤساء العالم العربي -
لقاء خاص مع إسلام محارب - نجم نادي سموحة .. في مساء الأنوار -
أبو جبل: الزمالك بيتي وأتمنى العودة له -
فيديو| رئيس المقاصة: لهذا السبب لم نفاوض الأهلي على استمرار «الشيخ» -
فيديو| شلبي لميدو: «أجندة إيه يا أبو أجندة.. إنت ورطت الزمالك» -
مساء الأنوار: رحلة رمضان صبحي مع كرة القدم .. من مركز شباب أرض اللواء إلى نادي ستوك سيتي الإنجليزي -
مساء الأنوار: مداخلة العريس محمود عبد العزيز - نجم نادي سموحة مع إسلام محارب وك/ مدحت شلبي -
مساء الأنوار: أجمل أهداف المحارب إسلام -
فيديو جديد لفتاة الزقازيق التي تعرضت للتحرش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. DMC

اشتباكات بالآلي بانتخابات الصيادين بعزبة البرج تسفر عن إصابة مرشح وأشقائه

Google+ Print
اشتباكات بالآلي بانتخابات الصيادين بعزبة البرج تسفر عن إصابة مرشح وأشقائه اشتباكات بالآلي بانتخابات الصيادين بعزبة البرج تسفر عن إصابة مرشح وأشقائه

كتب : سهاد الخضرى منذ 50 دقيقة

شهدت انتخابات جمعيةالصيادين بعزبة البرج وقوع اشتباكات بالآلي والخرطوش والسلاح الأبيض، مما أسفر عن إصابة أحد المرشحين وأشقائه الأربعة.

وتعود أحداث القضية حينما استعان أحد المرشحين، ويدعى "ح.و" بأنصاره للتعدي على مرشح آخر وأشقائه الآخرين؛ بسبب مناوشات نشبت بين الطرفين مما أسفر عن إصابة مرشح وأشقائه الأربعة بإصابات تتراوح ما بين متوسطة وخطيرة.

وحصلت "الوطن" على أسماء المصابين الخمسة، وهم الغريب أحمد الشامي، مصاب بطلق خرطوش بقدمه ومرشح لمجلس إدارة الجمعية، وأحمد أحمد الشامي، مصاب بجرح قطعي بالوجه والرأس، وعلاء أحمد الشامي، كسر بالذراع الأيسر، والسيد أحمد الشامي، مصاب بجرح قطعي بالرأس، عماد أحمد الشامي، مصاب بجرح قطعي بالرأس.

ويتم حاليا معالجة المصابين بمستشفى دمياط التخصصي، فيما تم نقل أحمد أبوعماشة لمستشفى الطوارئ بالمنصورة لخطورة حالته.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
مساء dmc - عبد المنعم المشاط: الرئيس السيسي سيركز مع ترامب على سبل حل القضية الفلسطينية

مساء dmc - عبد المنعم المشاط: الرئيس السيسي سيركز مع ترامب على سبل حل القضية الفلسطينية

مساء dmc - تعليق ضياء رشوان على محاولات الإخوان لتخريب زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة

مساء dmc - تعليق ضياء رشوان على محاولات الإخوان لتخريب زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة يتحدث مع الوفد المصري عن التأثير الاقتصادي لزيارة الرئيس السيسي

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة يتحدث مع الوفد المصري عن التأثير الاقتصادي لزيارة الرئيس السيسي

مساء dmc - مستشار صندوق النقد الدولي السابق يوضح أهمية لقاء الرئيس السيسي برئيس البنك الدولي

مساء dmc - مستشار صندوق النقد الدولي السابق يوضح أهمية لقاء الرئيس السيسي برئيس البنك الدولي