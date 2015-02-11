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واشنطن: المقاتلون في سوريا 20 ألفًا من 90 بلداً

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أفادت الإدارة الأمريكية، بتدفق «غير مسبوق» للمقاتلين الأجانب إلى سوريا مقدرة عددهم بـ20 ألفًا قدموا من 90 بلدًا.

وجاءت هذه التقديرات في إفادة خطية أعدها نيكولاس راسموسن، مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب، الذي يجمع كل معلومات وكالات الاستخبارات الأمريكية حول «المخاطر الإرهابية»، لتقديمه إلى الكونجرس.

ويدلي راسموسن بشهادته، الأربعاء، أمام لجنة الأمن الداخلي في مجلس النواب غير أنه تم تسريب إفادته الخطية، منذ مساء الثلاثاء.

ولفت المركز الوطني لمكافحة الإرهاب، إلى أن عدد المقاتلين الأجانب البالغ 20 ألفا من 90 دولة يفوق بشكل طفيف الأرقام المعتمدة حتى الآن.

وبرر ذلك بأن وتيرة توافد هؤلاء المقاتلين «غير مسبوقة» ولا سيما بالمقارنة مع ما جرى في دول أخرى تشهد نزاعات مثل العراق واليمن وأفغانستان وباكستان والصومال.

وأوضح راسموسن، أن مواصفات هؤلاء المقاتلين متباينة للغاية لكن «ما لا يقل عن 3400 من هؤلاء المقاتلين الأجانب قادمون بحسب تقديراتنا من بلدان غربية وبينهم 150 أمريكيا».

وقال إن «غالبية» الذين يغادرون ينضمون إلى صفوف تنظيم «داعش» في سوريا والعراق، مؤكدا أن «التوجهات واضحة ومقلقة».

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