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«أوباما» يعيد معظم القوات الأمريكية التي تكافح «إيبولا» في أفريقيا

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قال البيت الأبيض، في بيان، إن الرئيس باراك أوباما، سيعلن الأربعاء، أنه سيعيد معظم 1300 جندي أمريكي يكافحون وباء« إيبولا» في غرب أفريقيا، بحلول 30 أبريل المقبل.

وأضاف البيت الأبيض، في بيان: «يشجعنا تناقص عدد حالات الإصابة الجديدة بـ(إيبولا) في غرب أفريقيا لكن مازلنا تشعر بالقلق إزاء الزيادة الأخيرة في الحالات بغينيا، وعدم القدرة على مواصلة خفض الحالات في سيراليون».

وتابع البيان: «علاوة على ذلك ونظرا لأن حالة واحدة قد تؤدي إلى لانتشار الفيروس فعلينا ألا نفقد التركيز».

وأشار البيت الأبيض إلى أن حوالي 100 جندي أمريكي سيبقون في غرب أفريقيا للمساعدة في مكافحة الفيروس.

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