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تجمهر العشرات أمام وحدة صحية بقنا احتجاجاً على نقل طبيبة

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تجمهر العشرات أمام وحدة صحية بقنا احتجاجاً على نقل طبيبة تجمهر العشرات أمام وحدة صحية بقنا احتجاجاً على نقل طبيبة

صورة أرشيفية

 

تجمهر العشرات من الأهالى اليوم، أمام الوحدة الصحية بقرية “العركى”، احتجاجًا على نقل طبيبة بالوحدة والمطالبة ببقائها بوظيفتها، نتيجة الخدمة الطبية المتميزة التى تقدمها للمرضى.

وأشار المحتجون إلى أن، وفاء محمد شاكر، طبيبة بالوحدة الصحية، من أفضل الطبيبات التى عملت بالوحدة، نتيجة لإخلاصها بالعمل وتقديم خدمة متميزة للمواطنين بالقرية، وتميزها عن غيرها من الطبيبات السابقين، مشيرين الى أن موظفى الوحدة، هما من طالبوا بنقلها، بسبب مطالبتهم بالأنتظام بمواعيد العمل، على حد تعبيرهم.

ومن جانبه، قرر الدكتور أيمن خضارى، وكيل وزارة الصحة بقنا، إلغاء قرار النقل، والإبقاء على الطبيبة بمقر عملها بالوحدة الصحية، تلبية لمطالب الأهالي.

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