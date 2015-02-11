النقض تؤجل طعن 70 متهمًا في أحداث شغب المنصورة عقب فض رابعة

قضت محكمة المقض بتأجيل الطعن المقدم من 70 متهمًا من أعضاء الجماعة الإرهابية لاتهامهم بإثارة الشغب والتحريض على أعمال العنف والقتل والشروع في قتل وإتلاف المنشآت العام عقب فض ميدانى رابعة العدوية والنهضة لجلسة 8 أبريل للنطق بالحكم.

وتقدمت هي الدفاع عن المتهمين في القضية بمذاكرات للمحكمة توضح أسباب رفضهم للحكم وضرورة قبول الطعن وجاء أهمها أن هناك فساد في التحريات التى إجراها جهاز الأمن الوطنى في القضية كما أن القاضي لم يستجيب لطلبات الدفاع بمناقشة كل الشهود وأنه اظهر نية واحد خلال الجلسات بإصدار حكما ضد المتهمين كما أنه لم يثبت في أى من أوراق القضية وجود دليل مادى ملموس يمكن أخذه كإدانة ضد الماهميت كما أن النيابة العامة لم تراعي الإجراءات القانونية خلال عملها ولم تتأكد من ثدق التحريات وانتفاء الإدلة الفعلية والقولية عن المتهم وعدم وجود أى تلفيإت أو تعطيل لأي شئ خلال التظاهرات التي تم إلقاء القبض على المتظاهرين بها.

وأكد الدفاع خلال مرافعته أن الداخلية قامت بعمليات قبض عشوائية على المتهمين وهو ما يخالف الإجراءات التى نص عليها القانون في عمليات القبض وانتفاء الركن المعنوى لجريمة التجمهر وبطلان إحالة الدعوى للمحكمة لعدم وجود نص تجريمى.

وكانت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات المنصورة المخصصة للنظر فى قضايا الإرهاب،برئاسة المستشار أسامة عبد الظاهر قد نظرت محاكمة 70 عضواً من أعضاء جماعة الإخوان وإصدرت أحكاما لـ9 متهمين بالمؤبد و6 متهمين 3 سنوات و55 متهما أخرين بالسجن سنة واحدة.