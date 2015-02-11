بالصور.. مصرع طفلة وإصابة أخرى فى انهيار سور “حضانة” بالمنوفية

لقيت طفلة مصرعها وأصيت أخرى بإصابات بالغة أثر انهيار جزء من سور مبنى خيرى يضم حضانة ومسجد بقرية سبك الضحاك مركز الباجور محافظة المنوفية، بسبب سوء الأحوال الجوية وسرعة الرياح، وتم تحويل الطفلة المصابة لمستشفى شبين الكوم الجامعى لخطورة حالتها وإصابتها بكسر بقاعة الجمجمة.

وأكد المهندس حسام عمر أحد أهالى سبك الضحاك أن، المجمع الخيرى الذى يضم حضانة ومسجد الحاج منير موسى مكون من 3 طوابق ، الطابق الأخير به سور ونتيجة سرعة الرياح وسوء الأحوال الجوية إنهار جزء من السور وتصادف خروج الأطفال وقت انهيار السور مما نتج عن الواقعة إصابة طفلين تم نقلهم لمستشفى الباجور العام.

ومن جانبه أكد الدكتور سيد تعلب مدير مستشفى الباجور العام أن واقعة إنهيار سور سبك الضحاك نتج عنها وفاة طفلة قبل وصولها لمستشفى وإحالة الطفلة المصابة فورا لمستشفى شبين الكوم الجامعى لخطورة حالتها وإصابتها بكسر فى قاعة الجمجمة نتيجة انهيار السور عليهما.