محافظ بورسعيد يلتقي بتحالف دار الهندسة لمناقشة مشروع تنمية قناة السويس

عقد اللواء مجدي نصر الدين محافظ بورسعيد اجتماعا تحالف دار الهندسة القائم على وضع المخطط العام لمشروع التنمية بمنطقة قناة السويس وذلك بحضور ممثلي الوفد الاعلامي لدار الهندسة والقيادات التنفيذية بالمحافظة والمعنيين بالامر.

وعقد الاجتماع لمناقشة الرؤية العامة للمشروع ودور المحافظة وافكارها في تنمية المنطقة.

وتأتي هذه اللقاءات في إطار خطة بين الشركة وكافة المحافظات التي سوف يتم فيها تنمية محور قناة السويس لإقامة حوار دائم مع كافة الأطراف المعنية والتعرف على الأفكار والرؤى المختلفة التى تساهم فى وضع المخطط العام للمشروع.

وركز اللقاء علي أهمية الموقع من الناحية السياحية وإمكانية إقامة عدة مشروعات سياحية بمنطقة القناة وكذلك مشروعات صناعية كبري ولوجستية استغلالا للموقع الجغرافي لمحافظة بورسعيد باعتباره واحداُ من افضل المواقع علي مستوي العالم والذي يطل علي قناة السويس وقد تم اقتراح مشروعات جديدة سوف تساهم في تنمية المنطقة وتجعل من بورسعيد قبلة سياحية واقتصادية وتجارية مثل تأسيس مطار لشحن البضائع وإقامة فنادق تناسب احتياجات رجال الأعمال والمستثمرين، بالإضافة إلي امكانية استثمار منطقة شرق بورسعيد في السياحة العلاجية.

وأكد اللقاء أن الهدف من المقترحات هو التوسع في النطاق السياحي لبورسعيد وكذلك طرح قطاع تكنولوجيا المعلومات حيث يعد من أهم القطاعات التي توليها الهيئة اهتمامًاً .

وخلال اللقاء وجة المحافظ ادارة التخطيط العمراني بالمحافظة وادارة المساحة باعداد كافة المقترحات والخطط والالتقاء مع المسئولين عن تطوير محور قناة السويس وفتح قناة تواصل مستمرة ووضع فكر ورؤية معينة وقد طلب ممثلي الشركة بعمل استطلاع للراي حول اهم المشروعات التي تحتاجها محافظة بورسعيد من مخطط تنمية المحور بالكامل.

وعرض التنفيذين داخل المحافظة العديد من المشروعات المقترحة في العديد من مجالات التجارة العالمية والنقل وفي مجال السياحة العالمية والمجمعات الصناعية والتنمية البشرية ومجالات البنية الاساسية والطاقة الجديدة والمتجددة.

أ ش أ