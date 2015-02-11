هشام زعزوع: طرح صندوق للاستثمار السياحي في مؤتمر مارس المقبل

أعلنت وزارة السياحة عن اتفاق بين وزارتي السياحة والتخطيط بشأن اتخاذ الإجراءات التأسيسية لصندوق للاستثمار السياحي في مصر.

وأضاف وزير السياحة هشام زعزوع أن الصندوق سيساهم في تحقيق عوائد اقتصادية وتنمية جيدة، مشيراً إلى حرص الوزارتين على طرح الصندوق خلال المؤتمر الاقتصادي.

وكانت وزارة السياحة قد أعلنت عن المشروعات التي ستطرحها في القمة الاقتصادية، وتتضمن تأسيس 5 منتجعات سياحية في الساحل الشمالي وسفاجا ومرسى علم بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 5.2 مليارات جنيه.

وقال زعزوع بحسب البيان أن مشاركة وزارة التخطيط ككيان حكومي سيعطي المزيد من الثقة والمصداقية أمام المستثمرين الأجانب لضخ استثماراتهم في الصندوق، مشيراً إلى انه قد تم الاتفاق على مساهمة شركة أيادي للاستثمار والتنمية في تأسيس الصندوق، وذلك لضخ وتعبئة مزيد من الاستثمار السياحي.