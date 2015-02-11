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تغيير مسار 5 رحلات جوية لسوء حالة الطقس

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قال مصدر مسؤول بمصر للطيران إنه تم تغيير مسار 5 رحلات جوية قادمة من جهات دولية وداخلية، الأربعاء، بسبب استمرار سوء الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد.

وأضاف المصدر، في بيان، الأربعاء، أنه تم تغيير مسار رحلة للطيران القادمة من المدينة المنورة ورحلتين قادمتين من شرم الشيخ، إلى مطار القاهرة الدولي، وكان مقررا وصولها إلى مطار برج العرب بالإسكندرية، وتغيير مسار رحلتي مومباي وجدة من مطار القاهرة إلى مطار الغردقة الدولي.

وأشار المصدر إلى أنه لاتزال هناك بعض التأخيرات في رحلات مصر للطيران، التي تقلع من مبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، على الرغم من أنه تم إقلاع 48 رحلة دولية وداخلية ووصول 41 رحلة دولية وداخلية حتى ظهر الأربعاء.

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