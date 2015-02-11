دفاع «عمليات رابعة»: «الإخوان» أُسّست على صحيح القانون

قال دفاع المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«غرفة عمليات رابعة»، أمام محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، إن جماعة الإخوان أسست على صحيح القانون، وإنه ليس صحيحًا أن يتم إلحاق وصف «المحظورة» بتلك الجماعة، مدللاً على ذلك بحكم إشهار جماعة الإخوان بشكلٍ رسمي عام 2012.

واستند عضو الدفاع في تأكيده على شرعية جماعة الإخوان واستهدافها الدائم من قبل الأنظمة الحاكمة، باسترجاعه واقعة محاولة اغتيال الرئيس الراحل جمال عبدالناصر عقب الثورة، مؤكدًا أن صلاح نصر وأجهزة المخابرات التي كانت تحكم البلاد في ذلك التوقيت هي من دبرت لتلك الواقعة، في محاولة لإلصاق تلك التهمة بجماعة الإخوان، بهدف الإشهار بهم وتشويههم في نظر المجتمع المصري.

كانت النيابة وجهت إلى المتهمين اتهامات عدة تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم أيضاً بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.