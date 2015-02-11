حلول بسيطة لمواجهة الطقس المحمل بالأتربة

يتعرض مرضى الحساسية لمعاناة كبيرة بسبب الظروف الجوية السيئة، حيث الهواء المُحمّل بالأتربة والغبار، وهو ما يتسبب لهم في أزمات صحية.

نصح الدكتور ماجد رفعت، أستاذ الباطنة والحساسية بطب عين شمس، بأن يستعين مريض الحساسية بكمامة مبلّلة بماء إذا أراد الخروج من المنزل، كما نصح بضرورة شرب المياه بكثرة، لأن الجفاف يهدد مريض الحساسية بالدخول في أزمة صحية.

وأكد «رفعت» أن الحساسية مرض وراثي بالدرجة الأولى، إنما تلوث البيئة والتدخين عوامل مساعدة تزيد من خطر الإصابة بالحساسية، سواء الدائمة أو الموسمية، كما أضاف أن مريض الحساسية يحتاج مزيدًا من الإجراءات الوقائية في مثل هذا الطقس، حيث ربما يحتاج المريض لتعديل جرعات الدواء، ولكن بعد استشارة الطبيب.

ولا ينطبق ذلك على مريض الحساسية فحسب، بل أيضاً الأصحاء، فمثل هذا الطقس المحمل بالأتربة ربما يصيب الأصحاء بالحساسية والكحة الشديدة، فلا مانع من ارتداء الكمامة الطبية المبللة بقليل من الماء حتى تحول دون وصول الأتربة للجيوب الأنفية والصدر.