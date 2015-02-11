جامعة القاهرة ضمن أفضل 500 جامعة عالميًا في التصنيف الإسباني

أعلنت مؤسسة «ويبو ماتريكس» للتصنيف الإسباني لأفضل الجامعات في العالم لعام 2015، احتفاظ جامعة القاهرة بمكانتها ضمن أفضل 500 جامعة، وجاءت في المرتبة رقم 474 عالميًا، والثاني عربيًا، والثالث أفريقيا، فيما جاءت الجامعة الأمريكية بالقاهرة في المرتبة 1050 ضمن التصنيف.

واحتلت جامعة القاهرة المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية، والثالث أفريقياً بعد جامعتي «كيب تاون، وستيلنبوش» بجنوب أفريقيا، والثاني عربياً بعد جامعة الملك سعود بالسعودية، كما جاءت الجامعة الأمريكية بالقاهرة في الترتيب الثاني بعد جامعة القاهرة، وفي الترتيب 1050 عالميًا، وجامعة المنصورة الثالث، ثم جامعتي بنها والإسكندرية.

ويعد التصنيف الإسباني أحد التصنيفات العالمية التي تقييم نحو 25 ألف جامعة ومعهد عالٍ على مستوى العالم من خلال الأبحاث العلمية والملفات الفنية على الموقع الإلكتروني للجامعة، ويتم تحديثه بشكل دوري كل 6 أشهر، في يناير ويوليو من كل عام، ويقيس ترتيب أفضل الجامعات في نشر الأبحاث الأكاديمية على الإنترنت.

ويشمل التصنيف الإسباني معايير تخص موقع النشر نفسه، وتغطي 20% لحجم الموقع و15% للملفات الفنية ومخرجات البحث و15% لعلماء جوجل و50% لمشاهدة الروابط وحجم التأثير.

من جانبه، قال الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، إن تواجد الجامعة في المرتبة رقم 474 في التصنيف الأسباني في النسخة الأولى لعام 2015، هو أمر جيد.

>وأضاف «نصار»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الأربعاء، أن الجامعة تسعى لتنمية كافة المعايير المرتبطة بتواجدها في أكبر التصنيفات العالمية للجامعات، كما تعمل فى نفس الوقت على تحسين كافة مقومات وعناصر الجودة للعملية التعليمية والبحثية لتكون للجامعة مكانة متميزة محليا ودوليا.

>وأكد الدكتور جمال عصمت، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، أن الجامعة قامت بتطوير الخدمات الإلكترونية اللازمة لإتاحة الأنشطة العلمية لأعضاء هيىة التدريس على البوابة الإلكترونية للجامعة، بإشراف مجموعة من الأساتذة المتخصصين.

>وأضح «عصمت» أن الجامعة أتاحت على شبكة المعلومات الدولية، ومن ثم يراها العالم، مشيرا إلى أن الجامعة تعمل على تحسين إدراج المحتوى العلمى للرساىْل العلمية والبحوث على شبكة الإنترنت.