تفاصيل انسحاب محافظ الإسماعيلية من افتتاح مهرجان السينما التسجيلية

كتب : محمد عبدالجليل منذ 35 دقيقة

علمت "الوطن" ما دار في كواليس افتتاح الدورة الـ16 لمهرجان الإسماعيلية الدولي للسينما التسجيلية، والذي بدأت فعالياته دون تواجد محافظ الإسماعيلية، اللواء جمال إمبابي، والذي أناب عنه سكرتير عام المحافظة في إلقاء كلمته.

وتم عقد لقاء داخل قاعة كبار الزوار بقصر ثقافة الإسماعيلية مع المخرج مجدي أحمد علي في محاولة لإثنائه عن إلقاء كلمة تمثل جموع المثقفين الرافضين لتواجد وزير الثقافة الحالي، بحضور الدكتور خالد منتصر والمخرج أحمد عواض والدكتور خالد عبدالجليل ورئيس المهرجان كمال عبدالعزيز.

وطلب منه محافظ الإسماعيلية عدم إلقاء الكلمة في وجوده حتى لا يتسبب ذلك في حرج، وأن يكتفي بالوقفة الاحتجاجية التي أقيمت أمام القصر، ولكن مجدي أحمد علي أصر على ذلك، ونشبت مشادة كلامية بينه وبين نائب مجلس الشورى صلاح الصايغ، اتهمه فيها الأخير بمحاولة إفساد المهرجان، وتطور الأمر لاشتباك لفظي بينهما، انسحب على إثره المحافظ من القاعة إلى خارج قصر الثقافة.