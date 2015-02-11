التحفّظ على 30 طن ألعاب نارية مهربة بميناء الإسكندرية

أمرت نيابة الميناء بالإسكندرية بالتحفظ على 30 طن ألعاب نارية، وسرعة ضبط صاحب شركة الاستيراد التي حاولت تهريبها داخل رسالة «أسلاك».

تلقت إدارة البحث الجنائى، بميناء الإسكندرية البحرى، معلومات تفيد بمحاولة إحدى شركات الاستيراد والتصدير في محافظة الجيزة تهريب كمية كبيرة من الألعاب النارية داخل رسالة «أسلاك» قادمة من الصين.

وعقب تقنين الإجراءات، تشكلت لجنة جمركية لجرد الحاوية، وضبطت 687 كرتونة تزن 30 طن ألعاب نارية مختلفة الأشكال.

تحرر محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة التي أمرت بالتحفظ على الشحنة وسرعة ضبط صاحبها.