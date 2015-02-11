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«السادات» تنتهي من حملة الإزالات وتحرير 70 ألف فدان

  • مصر
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أكد المهندس محمد عاشور، رئيس جهاز مدينة السادات، انتهاء جميع أعمال الإزالات بالمدينة، مشيرا إلى أن الجهاز حرر 70 ألف فدان اغتصبها بعض المزارعين من كفر الشيخ ومحافظات أخرى.

وسادت حالة من الهدوء أمام جهاز المدينة، الأربعاء، بعد مغادرة مغتصبي الأراضى والمتضررين من حملة الإزالات، عقب تظاهرهم، الثلاثاء.

وقال عاشور، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الأربعاء، إنه سيتم تسليم جميع الأراضي المحررة للشركات المسؤولة عن تنفيذ مشروعات خدمية وسكنية وتجارية بالمدينة، بهدف الانتهاء من المخطط الاستراتيجي للمدينة، الذي تم إعداده أكتوبر الماضي، وتوقف بسبب التعديات التي تعرضت لها المدينة، نتيجة حالة الانفلات الأمني عقب ثورة 25 يناير.

وأضاف أن المشروعات ستغير وجه المدينة تماما، خاصة بعد رفع الروح المعنوية لجميع العاملين بها، بعد تنفيذ الإزالات، موضحا: «نحن على استعداد لتقديم الخدمات للمواطنين».

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