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مصرع سيدة وإصابة أخرى سقطت عليهما شجرة بسبب سوء الأحوال الجوية بالمنوفية

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مصرع سيدة وإصابة أخرى سقطت عليهما شجرة بسبب سوء الأحوال الجوية بالمنوفية مصرع سيدة وإصابة أخرى سقطت عليهما شجرة بسبب سوء الأحوال الجوية بالمنوفية

لقيت ربة منزل مصرعها وأصيبت أخرى بمدينة تلا بمحافظة المنوفية سقطت عليهما شجرة ضخمة بسبب سوء الأحوال الجوية، أثناء سيرهما أمام مدرسة المساعي المشكورة، وتم نقلهما لمستشفى تلا المركزي.

تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية إخطارا من الرائد نصر القارح رئيس مباحث تلا يفيد بمصرع محفوظة عبده أبو عامر 57 سنة ربة منزل وإصابة عواطف عبدالعزيز الخولي (60 سنة)، ومقيمة بشارع سعد زغلول، بمدينة تلا وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية وسرعة الرياح.

وتم إخطار الجهات المعنية لإثارة آثر الحادث وإعادة فتح الطريق، وعودته إلى حالته الطبيعية.

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