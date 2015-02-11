مجهولون يطلقون النيران على سيارة بقرية بنجع حمادي وإصابة 3 أشخاص

أطلق مجهولين، اليوم الأربعاء، النيران، بصورة عشوائية، على سيارة بمدخل قرية الشاورية بنجع حمادي، وتسببوا فى إصابة 3 أشخاص بطلقات نارية، فيما تكثف الشرطة جهودها، لكشف ملابسات الواقعة.

تلقى اللواء حسن السوهاجي -مدير أمن قنا- إخطاراً بإصابة 3 أشخاص بطلقات نارية بنجع حمادي، كشفت التحريات قيام مجهولين مسلحين يستقلون سيارة، بإطلاق النيران بطريقة عشوائية على سيارة، بمدخل قرية ابشاورية بنجع حمادي، مما نتج عنها إصابة كلا من ” محمد . ف . م ” و”أحمد . أ . أ ” و”ياسر. ا . م “، بطلقات نارية، وتم نقلهم لمستشفى نجع حمادي العام، لتلقي العلاج، فيما تكثف الأجهزة الأمنية بنجع حمادي، جهودها لكشف ملابسات أسباب الواقعة.