تحويل مسار 5 رحلات لمصر للطيران بسبب سوء الأحوال الجوية

صرح مصدر مسئول بشركة مصر للطيران أنه تم اليوم تغيير مسار 5 رحلات جوية قادمة من وجهات دولية وداخلية بسبب استمرار سوء الأحوال الجوية التي شهدتها البلاد منذ أمس وحتى الآن.

وقال تم تغيير مسار رحلة الشركة القادمة من المدينة المنورة ورحلتين قادمتين من شرم الشيخ إلى مطار القاهرة الدولي، والذي كان مقرر وصولهم إلى مطار برج العرب بالإسكندرية ، وكذلك رحلتي مومباي وجدة،تم تغيير مسارهمها من مطار القاهرة إلى مطار الغردقة الدولي.

وأشار المصدر إلي أنه لاتزال هناك بعض التأخيرات في رحلات مصر للطيران التي تقلع من مبنى الركاب رقم “3″ بمطار القاهرة الدولي، على الرغم من أنه قد تم إقلاع 48 رحلة دولية وداخلية ووصول 41 رحلة دولية وداخلية اعتباراً من الدقيقة الأولي من صباح اليوم الأربعاء وحتى الساعة 12 ظهراً.

وقال وسوف تستأنف جميع الرحلات التي تم تحويل مسارها عودتها إلي وجهاتها المحددة بمجرد تحسن الأحوال الجوية.

وأضاف أن مركز العمليات الجوية التابع للشركة يتابع تطورات الموقف أول بأول، وسيتم الإعلان عن حدوث أية تغييرات في مواعيد الرحلات أو تعديل في مسارات الرحلات القادمة.