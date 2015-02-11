النيابة تصرح بدفن جثث حادث تصادم طريق “سفاجا ـ قنا”

قرر المستشار وليد هارون، رئيس نيابة سفاجا، التصريح بدفن جثث الضحايا الستة، الذين لقوا مصرعهم في حادث تصادم 3 سيارات، بالكيلو 40 طريق “سفاجا ـ قنا”.

وقررت النيابة، تكليف مباحث المرور، لمعاينة الحادث، وتحديد أسبابه، وطلب تحريات مباحث سفاجا.

وأكد الدكتور حسام جميل -مدير مرفق اسعاف البحر الاحمر- ان اسماء المتوفين فى حادث تصادم طريق “سفاجا/قنا” و هم طه ثروت جودة ـ 24 سنة ـ وأبوالحسن أبو العفيفى إبراهيم ـ 24 سنة ـ وأبو الجود هجان جاد الكريم ـ 45 سنة ـ وهدى أحمد حسن ـ 35 سنة، وجثة مجهولة الهوية فى العقد الثالث من العمر، وتم نقل الجثث لمشرحة مستشفى سفاجا المركزى، وتوفي المصاب عبده حمود بمستشفي الغردقة العام.

والمصابين صفوت عبد الغني، 26 سنة، وكمال أبو السعود محمد، 25 سنة، وسعد محمد جعفر، 32 سنة، وفوزى إبراهيم محمدـ 67 سنة، وتم نقلهم لمستشفى سفاجا المركزي، ومصطفى محمود أحمد، 25 سنة، وحارس حسن، 28 سنة، وعمرو إبراهيم محمد 20 سنة، وطفل مجهول الهوية، وتم نقلهم لمستشفى الغردقة العام فى حالة حرجة.

وكان الدكتور حسام جميل -مدير مرفق اسعاف البحر الاحمر- تلقى بلاغاً بوقوع حادث تصادم بين السيارات رقم 20113 سياحة البحرالأحمر، و2274 أجرة قنا و6879 ط ر ا مصر “نصف نقل” وذلك عند الكيلو 72 طريق “سفاجا ـ قنا”.