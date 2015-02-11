أخبار عاجلة

مساء الأنوار: لقاء خاص مع نجوم النادي المصري القدامى -
سحر نصر: حريصون على أن تكون مصر جاذبة للاستثمار -
مساء dmc - د/ محمد فؤاد: صياغة العلاقات المصرية مع أي دولة تبدأ من الداخل -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: الرئيس يبذل مجهود شاق يتابعه العالم كله والصحف العالمية تنقل ذلك -
«موقفنا ثابت وعلاقتنا راسخة».. تفاصيل لقاء السيسي بأعضاء الكونجرس الأمريكي -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: زيارة الرئيس السيسي نقطة فاصلة في تاريخ العلاقة بين البلدين -
مساء الأنوار: مقابلات مع بعض لاعبي سموحة بعد الفوز على الزمالك -
بالصور.. السيطرة على حريق اندلع بسوق تجاري في دمياط -
وزير الثقافة ناعيًا الناقد السينمائي سمير فريد: كان قامة ثقافية كبيرة -
لجنة الحكام تُرقي «عاشور» قبل موقعة الزمالك والشرقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

النيابة تصرح بدفن جثث حادث تصادم طريق “سفاجا ـ قنا”

Google+ Print
النيابة تصرح بدفن جثث حادث تصادم طريق “سفاجا ـ قنا” النيابة تصرح بدفن جثث حادث تصادم طريق “سفاجا ـ قنا”

“طريق “سفاجا/قنا

 

قرر المستشار وليد هارون، رئيس نيابة سفاجا، التصريح بدفن جثث الضحايا الستة، الذين لقوا مصرعهم في حادث تصادم 3 سيارات، بالكيلو 40 طريق “سفاجا ـ قنا”.

وقررت النيابة، تكليف مباحث المرور، لمعاينة الحادث، وتحديد أسبابه، وطلب تحريات مباحث سفاجا.

وأكد الدكتور حسام جميل -مدير مرفق اسعاف البحر الاحمر- ان اسماء المتوفين فى حادث تصادم طريق “سفاجا/قنا” و هم طه ثروت جودة ـ 24 سنة ـ وأبوالحسن أبو العفيفى إبراهيم ـ 24 سنة ـ وأبو الجود هجان جاد الكريم ـ 45 سنة ـ وهدى أحمد حسن ـ 35 سنة، وجثة مجهولة الهوية فى العقد الثالث من العمر، وتم نقل الجثث لمشرحة مستشفى سفاجا المركزى، وتوفي المصاب عبده حمود بمستشفي الغردقة العام.

والمصابين صفوت عبد الغني، 26 سنة، وكمال أبو السعود محمد، 25 سنة، وسعد محمد جعفر، 32 سنة، وفوزى إبراهيم محمدـ 67 سنة، وتم نقلهم لمستشفى سفاجا المركزي، ومصطفى محمود أحمد، 25 سنة، وحارس حسن، 28 سنة، وعمرو إبراهيم محمد 20 سنة، وطفل مجهول الهوية، وتم نقلهم لمستشفى الغردقة العام فى حالة حرجة.

وكان الدكتور حسام جميل -مدير مرفق اسعاف البحر الاحمر- تلقى بلاغاً بوقوع حادث تصادم بين السيارات رقم 20113 سياحة البحرالأحمر، و2274 أجرة قنا و6879 ط ر ا “نصف نقل” وذلك عند الكيلو 72 طريق “سفاجا ـ قنا”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء الأنوار: لقاء خاص مع نجوم النادي المصري القدامى

مساء الأنوار: لقاء خاص مع نجوم النادي المصري القدامى

سحر نصر: حريصون على أن تكون مصر جاذبة للاستثمار

سحر نصر: حريصون على أن تكون مصر جاذبة للاستثمار

مساء dmc - د/ محمد فؤاد: صياغة العلاقات المصرية مع أي دولة تبدأ من الداخل

مساء dmc - د/ محمد فؤاد: صياغة العلاقات المصرية مع أي دولة تبدأ من الداخل

رواتب الحكام.. إنجلترا في المقدمة ومصر «خارج المنافسة»

رواتب الحكام.. إنجلترا في المقدمة ومصر «خارج المنافسة»