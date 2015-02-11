السفير الكندي يلتقي النائب العام لدراسة موقف صحفي الجزيرة فى خلية الماريوت

حضر إلى دار القضاء العالي ظهراليوم السفير الكندي بالقاهرة ووفد من السفارة، والتقوا النائب العام المستشار هشام بركات، لدراسة الموقف القانوني من اتخاذ اجراءات اخلاء سبيل الصحفي بفضائية الجزيرة، محمد فاضل فهمي، المتهم بقضية خلية الماريوت.

وكانت أنباء قد ترددت خلال الأسبوعين الماضيين عن تنازل الصحفي محمد فهمي، عن جنسيته المصرية، والاستفادة من الجنسية الكندية، التي حصل عليها مسبقا باخلاء سبيله، وفقا للقرار الصادر من رئاسة الجمهورية نهاية عام 2014 بتسليم المتهمين الأجانب لبلادهم.

يذكر أن الصحفي الاسترالي المتهم في ذات القضية “بيتر جريستي”، أطلقت السلطات المصرية سراحه، ورحلته من سجن طره إلى بلاده منذ أسبوعين.