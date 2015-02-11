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المنيا ترفع درجة الاستعداد لمواجهة الطقس السيئ‎ بصيانة 31 مخر سيل طبيعي وصناعي

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المنيا ترفع درجة الاستعداد لمواجهة الطقس السيئ‎ بصيانة 31 مخر سيل طبيعي وصناعي المنيا ترفع درجة الاستعداد لمواجهة الطقس السيئ‎ بصيانة 31 مخر سيل طبيعي وصناعي

محافظ المنيا

أعلن اللواء صلاح الدين زيادة -محافظ المنيا- عن تجهيز وصيانة 31 مخر سيل طبيعي وصناعي، لمواجهة أية مخاطر للسيول داخل المحافظة، وذلك في ظل الطقس السيئ الذي تتعرض له البلاد، وتوقعات زيادة منسوب المياه، نظراً لاحتمال سقوط الأمطار الرعدية، خلال الأيام القادمة، وما يصاحبها من حدوث سيول مفاجئة.

كلف المحافظ جميع الوحدات المحلية، والمديريات المعنية، بإجراء دراسة تحليلية، للاماكن التي يتوقع حدوث اى ظروف مفاجئة من أمطار وسيول، واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة مثل هذه المخاطر.

وأكد المحافظ على ضرورة قيام الموارد المائية والري، بالمتابعة المستمرة لمخرات السيول، وتطهير مجراها وإزالة اى عوائق موجودة بها، لضمان سريان المياه من بدايتها حتى مكان الصرف النهائي، مع التنسيق مع مديرية الطرق، لتدبيش جوانب الطرق، تجنباً لحدوث اى انهيارات بها، ومراجعة صلاحية مجارى المياه أسفل الطرق، وذلك من خلال استخدام جميع إمكانيات المحافظة من معدات ثقيلة، وسيارات ومعدات الإنقاذ البري، وإجراء الصيانة الدورية بها.

وشدد المحافظ على، رفع درجة الاستعداد بجميع نقاط الإطفاء، ومواقع أبراج الاتصالات السلكية واللاسلكية وخطوط التليفونات من خلال شركة الاتصالات ووحدات الإطفاء.

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