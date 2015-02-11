روحانى يتهم إسرائيل بالسعي لإفشال مفاوضات الملف النووي الإيراني

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم إن بلاده تدافع عن المفاوضات النووية الجارية بين ايران ومجموعة “5+1″، مضيفا إسرائيل وحدها تسعى لإفشال هذه المفاوضات.

وأضاف روحانى فى كلمة ألقاها بميدان آزادى “الحرية” -فى العاصمة طهران اليوم بمناسبة الذكرى 36 للثورة فى بلاده “نستطيع قيادة إيران إلى مزيد من التنمية والتقدم والازدهار رغم مشاكل الحظر التي أوجدها الاستكبار العالمي”.

وتابع إسرائيل اعتمدت كل قدراتها لعرقلة البلاد واعتبر اسرائيل المجرمون الحقيقيون في المنطقة” ، وأضاف “العالم بات يعلم الآن مخططات إسرائيل خاصة بعد الحرب علي قطاع غزة.

وشارك آلاف الإيرانيين فى الاحتفالات التى انطلقت اليوم فى أغلب المدن وسط إجراءات أمنية مشددة،كما تعطلت الحركة التجارية فى البلاد،وقد ندد المشاركون فى المسيرات بأمريكا وإسرائيل ،كما احرقوا علميهما.