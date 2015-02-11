عبد العال: اندماج “في حب مصر” و “الوفد المصري” في قائمة واحدة لخوض الانتخابات

كشف سيد عبد العال رئيس حزب التجمع عن مفاجأة من العيار الثقيل تتمثل فى مشاورات اندماج قائمتى ” فى حب مصر” والوفد المصرى” فى قائمة واحدة لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وقال فى حوار مع الإعلامى نصر القفاص فى برنامج ” البرلمان” على فضائية “أون تى فى” بالأمس أن الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد عقد اجتماعا مع اللواء سامح سيف اليزل الخبير الاستراتيجى على هامش الاحتفالية التى عقدت فى الأوبرا تكريما للرئيس الروسى فلاديمير بوتين مساء الإثنين، وتم خلال الاتفاق على اندماج القائمتين فى قائمة واحدة لخوض الانتخابات، بهدف توحيد القوى السياسة والاستجابة للإرادة الشعبية.

وأوضح أن الدكتور السيد البدوى عقد اجتماعا استمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء حضره رئيس حزب المؤتمر الربان عمر صميدة والأمين العام للحزب اللواء أمين راضى ومحمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، لحسم اندماج قائمتى “الوفد “و”فى حب مصر”.

وأكد القائمة سيتم تغيير اسمها فى حال اندماجها لكى تكون معبرة عن آراء وتوجهات الجميع، ولن يتم التمسك بالإسم القديم، متوقعا اندماج عدد من الأحزاب بعد انتهاء الانتخابات، وتلاشى أحزاب أخرى.

وأشار إلى أن حزب التجمع سيدفع 40 مرشحا على المقاعد الفردية بالتنسيق مع باقى الأحزاب، إضافة أن عدد من المرشحين سيتم اختيارهم فى القائمة.

وأكد أنه سيترشح للانتخابات فى حال اندماج قائمتى الوفد وفى حب مصر ضمن قائمة موحدة، مشيرا إلى الدكتور رفعت السعيد اعتذر عن عدم الانضمام إلى أى قائمة من القوائم الانتخابية نظرا لظروفه الصحية التى تستلزم استبعاده عن الضغوط العصبية والنفسية.