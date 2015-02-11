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التنمية المحلية: 230 مليون جنيه تعاقدات القطاع التعاوني الانتاجي خلال 6 شهور

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التنمية المحلية: 230 مليون جنيه تعاقدات القطاع التعاوني الانتاجي خلال 6 شهور التنمية المحلية: 230 مليون جنيه تعاقدات القطاع التعاوني الانتاجي خلال 6 شهور

اللواء عادل لبيبب، وزير التنمية المحلية

بلغ حجم تعاقدات التعاونيات الإنتاجية في قطاعات الإنشاء والتعمير والتوريدات والصناعات المعدنية والهندسية خلال الستة أشهر الماضية 230 مليون جنيه.

وأكد اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية والمشرف علي التعاونيات الانتاجية التنسيق بين القطاع التعاوني الإنتاجي والجهات المختلفة بالدولة للاستفادة من المزايا النسبية للقطاع في تنفيذ متطلبات الدولة وتحقيق المزيد من العمل والانتاج.

وأشار إلى أنه تم التعاقد مع قطاع الإنشاء والتعمير بمبلغ 212.7 مليون جنيه لإنشاء 7 عمارات إسكان اجتماعي بمدينة العلمين بمطروح، وإنشاء مياه رئيسية وفرعية بقطاع بئر العبد بشمال سيناء، وإنشاء 27 عمارة سكنية بمدينة طيبة بالأقصر، و760 وحدة سكنية برأس غارب بالبحر الأحمر، وإنشاء مدرسة بالكيلو 26.5 بالإسكندرية وتسوية وتمهيد طرق الواحات الجديدة.

ولفت لبيب إلي أنه تم التعاقد مع قطاع التوريدات المتنوعة بمبلغ “15.3″ مليون جنيه لتوريد وجبات غذائية للمدن الجامعية بكفر الشيخ وطنطا والإسكندرية، وتوريد وجبات غذائية لمديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط،إضافة إلى قيام قطاع الصناعات المعدنية والهندسية بالتعاقد بمبلغ 1.9 مليون جنيه لتوريد قطع غيار لجهات متعددة.

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