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عامل يقتل صهره بسبب خلافات عائلية بالمنوفية

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عامل يقتل صهره بسبب خلافات عائلية بالمنوفية عامل يقتل صهره بسبب خلافات عائلية بالمنوفية

صورة أرشيفية

لقى سائق مصرعه على يد شقيق زوجته بمدينة تلا محافظة المنوفية، بعد أن انهال عليه ضربًا بأسلحة بيضاء بسبب خلافات عائلية، وتم تحرير محضر بالواقعة وضبط المتهم.

تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية، إخطارا من الرائد نصر القارح رئيس مباحث مركز تلا يفيد بوصول محمد صبرى أحمد وهدان 27 سنة سائق مصابًا بحروج خطيرة بالرأس والصدر والبطن، وتوفى عقب وصله مستشفى تلا المركزى .

وبالانتقال والفحص وسؤال والد المجنى عليه اتهم صهره حازم ابراهيم حشكيل 35 سنة بالتعدى على نجله والتسبب فى وفاته.

وبمواجهته انكر ما نسب إليه، وأكد أن شقيقه عبده 32 سنة عامل هو من اصاب القتيل بالإصابات التى أودت بحياته، وتم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 2442 جنح مركز تلا، وجارى العرض على النيابة لاستكمال التحقيقات.

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