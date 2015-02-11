واشنطن: لم نطلب إذن النظام السوري لضرب «داعش»

نفت الولايات المتحدة، الثلاثاء، أي تنسيق مع سوريا لضرب تنظيم «داعش»، لكنها لم تنف إمكان «إبلاغ» دمشق بهذه العمليات وخصوصا عبر العراق كما أكد الرئيس السوري بشار الاسد.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، جنيفر بساكي: «قبل أن نشن ضربات في سوريا أبلغنا مباشرة النظام السوري بنيتنا التحرك عبر سفيرتنا في الأمم المتحدة في تواصلها مع الممثل الدائم لسوريا في الأمم المتحدة»، مكررة ما سبق أن أعلنته واشنطن عند شن الضربات العسكرية الأولى في سوريا، خلال سبتمبر.

وكررت بساكي: «لم نطلب إذن النظام السوري، لم ننسق تحركاتنا مع الحكومة السورية»، وأظهر نظيرها في «البنتاجون»، جون كيربي، وضوحا أكبر، وقال: «لا نتواصل ولا ننسق مع نظام الأسد في شان عملياتنا العسكرية. لا نقوم بذلك مباشرة ولا في شكل غير مباشر».