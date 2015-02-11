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المخابرات الأمريكية:20 ألف أجنبي يقاتلون في سوريا

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قدرت الولايات المتحدة الأمريكية بـ20 ألفا من 90 بلدا عدد الذين دخلوا إلى سوريا للقتال حيث وصلوا بوتيرة «غير مسبوقة»، حسب ما أعلن مسؤول كبير في المخابرات الأمريكية أمام الكونجرس.

وهذا التقدير هو أكبر بقليل من التقدير الذي كان سائدا حتى الأن، بأن العدد هو 19 ألف اجنبي، حسب «المركز القومي لمحاربة الإرهاب».

وقال نيكولاس راسموسن، المدير المركز، في شهادة خطية نشرت قبل مشاركته في جلسة الاستماع، الأربعاء، أمام لجنة الأمن الداخلي في مجلس النواب الأمريكي، إن وتيرة الواصلين «غير مسبوقة» بما في ذلك مقارنة مع أماكن أخرى من النزاع مثل افغانستان وباكستان والعراق واليمن أو الصومال.

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