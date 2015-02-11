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«أوباما» سيطلب تفويضا لمواصلة العمليات ضد «داعش» لـ3 سنوات

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أعلن برلمانيون أمريكيون، الثلاثاء، أن الرئيس باراك أوباما، وبعد 6 أشهر على بدء الضربات الأمريكية ضد تنظيم «داعش»، يستعد رسميا كي يطلب من الكونجرس تفويضا لمواصلة العمليات العسكرية ضد هذا التنظيم لمدة ثلاث سنوات.

وقدم الأمين العام والمدير القانوني في البيت الأبيض لأعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين في جلسة مغلقة مبادىء النص الرسمي «للسماح باستعمال القوة العسكرية» ضد التنظيم، والذي ستعرضه قريبا جدا على الكونجرس، وربما اعتبارا من هذا الأسبوع.

وصرف الرئيس، الذي يتولى قيادة القوات المسلحة حتى الأن، النظر عن تقديم هذا النص السياسي مؤكدا انه يتمتع اصلا بالسلطة الضرورية لتوجيه الأمر بشن حملة جوية ونشر آلاف المستشارين العسكريين في العراق.

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