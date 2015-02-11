محمد بن راشد يستقبل رئيس الوزراء المصري والوزراء المشاركين بالقمة الحكومية

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله " في مدينة جميرا قبل ظهر اليوم على هامش القمة الحكومية - بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي - معالي الدكتور إبراهيم محلب رئيس وزراء جمهورية مصر العربية الشقيقة والوفد المرافق المشارك في أعمال القمة.

ورحب سموه بحضور مصر الشقيقة على هذا المستوى في القمة الحكومية .. معربا عن أمله أن تخرج القمة بالنتائج الإيجابية المرجوة من أجل خدمة الإنسان العربي أولا ثم الإنسان بشكل عام.

وأشاد رئيس الوزراء المصري بفكرة تنظيم القمة الحكومية للعام الثاني على التوالي مما يعكس نجاحها ودورها الفاعل في وضع خارطة طريق للحكومات في المنطقة العربية خاصة لتطوير خدماتها وخدمة مواطنيها.

حضر اللقاء سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر وزير دولة

معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي و معالي الفريق مصبح بن راشد الفتان مدير مكتب صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي و سعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي.

كما استقبل سموه على هامش القمة الحكومية في مدينة جميرا قبل ظهر اليوم - بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي - أصحاب المعالي الوزراء العرب المشاركين في القمة الحكومية الثالثة التي تختتم مساء اليوم.

ورحب سموه بمشاركة الوزراء العرب في هذا الحدث العالمي الكبير الذي يهدف بالدرجة الأولى إلى مساعدة الحكومات العربية للنهوض بمستوى الخدمات الحكومية في شتى القطاعات التعليمية و التقنية والإدارية والصحية وغيرها.. وذلك من خلال تبادل الأفكار والمقترحات من خلال منصة القمة الحكومية العالمية.

وأشاد الوزراء العرب بمستوى الخدمات الحكومية في دولة الإمارات واعتبروها نموذجا يحتذى به لبلدانهم .. معربين عن أملهم أن تفضي القمة الثالثة إلى تفعيل المقترحات والآراء والتوصيات التي اتخذتها وتوظيفها في خدمة الانسان.

حضر اللقاء كل من .. سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم و معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء و معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة ومعالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي ومعالي الفريق مصبح بن راشد الفتان مدير مكتب صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي و سعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي.

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