أحمد عز يرتبط رسمياً ويتجاهل أزمته مع زينة

ارتبط الفنان المصري أحمد عز بفتاة من خارج الوسط الفني، تدعى دينا، حيث أقام حفل خطوبته مساء الثلاثاء بسرية تامة، في منزل أسرة خطيبته في القطامية، وهي نفس المنطقة التي انتقل عز للعيش فيها بعد أن فضّل الابتعاد عن الأنظار، حيث استأجر فيلا.

وتنتمي دينا إلى أسرة ثرية، حيث يعمل والدها في مجال الاستشارات الضريبية للعديد من الشركات الكبرى العاملة في مجال النفط والإنشاءات والأعمال المصرفية.

قرار عز الذي جاء مفاجئاً للوسط الفني، أُستقبل بالترحيب من قبل مؤيديه، لكنه هوجم من قبل مؤيدي زينة والمتعاطفين معها، واتهموه بالهروب من مسؤولية الاعتراف بنسب التوأمين زين الدين وعزالدين، خصوصاً بعد إصراره على عدم إجراء تحليل فحص الـ DNA، الأمر الذي جعل المحكمة تصدر قراراً بأنها سوف تبث في قضية النسب يوم 26 من شباط/فبراير الحالي.

كما هاجم البعض عز بعد أن اختار موعداً لخطوبته في الوقت الذي يعيش فيه الشعب المصري حالة من الحزن إثر أحداث مباراة الزمالك والنبي، التي راح ضحيتها عدد كبير من المشجعين، معتبرين أنه كان عليه أن ينتظر قليلاً، مثلما فعل وليد سليمان لاعب فريق الأهلي، الذي ألغى حفل خطوبته بعدما علم بأحداث المباراة.

يذكر أن عز تعرّف على دينا منذ حوالي شهرين، وشوهدا سوياً في إحدى صالات النوادي الرياضية في منطقة القطامية، وأخبر المقربين منه أنه ينوي الزواج منها، وسوف يختار الوقت المناسب للخطوبة بعد موافقة أسرتها.

من ناحية اخرى، شارف عز على الانتهاء من تصوير فيلم "أولاد رزق" مع أحمد الفيشاوي، وعمرو يوسف، وأحمد داوود.

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