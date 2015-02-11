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الفن الشعبي يسيطر على حفلات عيد الحب في مصر

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الفن الشعبي يسيطر على حفلات عيد الحب في مصر الفن الشعبي يسيطر على حفلات عيد الحب في مصر

الأربعاء 11-02-2015 07:10

يستعد عدد من الفنانين والفنانات المصريين للمشاركة في إحياء حفلات عيد الحب، الذي سيحل في الأيام القليلة المقبلة.

فقد تعاقد مؤخراً الفنان المصري تامر حسني على إحياء حفل عيد الحب في السويد.

وبعد تعافيه تماماً من حادث السيارة الذي تعرض له، يستعد المغني الشعبي سعد الصغير لإحياء حفله في "دريم بارك" بمشاركة المغنية الشعبية بوسي صاحبة أغنية "آه يا دينا".

ويطير كل من المغنين الشعبيين عصام كاريكا ومحمود الليثي إلى دبي للمشاركة في إحياء هذا اليوم، في منتجع "الهابتور جراند" برفقة المغنية اللبنانية دومنيك حوراني.

كما تعاقدت المغنية الشعبية أمينة على إحياء حفل في نادي "الشمس"، وسيرافقها في الحفل الفنان المصري هيثم شاكر بعد غياب طويل عن إحياء الحفلات.

وبدوره، يستعد فنان برنامج "آراب أيدول" المصري الشعبي محمد رشاد للغناء في جامعة "طنطا".

كما تطير الفنانة ساندي إلى مدينة الإسكندرية لإحياء حفلها في مدرسة سانت كاترين.

 

 

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