مسؤول سابق في السي آي ايه: أفغانستان قد تصبح ملاذا لتنظيم الدولة الإسلامية

حذر مسؤول كبير سابق في وكالة الاستخبارات المركزية الامريكية (سي آي ايه) الثلاثاء، من أن افغانستان قد تتحول مرة جديدة إلى ملاذ للمتطرفين الاسلاميين وبينهم تنظيم “داعش” مع انسحاب القوات الغربية من البلاد.

وقال روبرت غرنييه المدير السابق لمكتب (سي آي ايه) في إسلام اباد والذي صدر له مؤخرا كتاب مذكرات أن البلاد قد تصبح ملجأ لجهاديي تنظيم داعش الذين يحاربون في سوريا والعراق.

ونشر مذكراته التي تحمل عنوان “88 يوما حتى قندهار” والتي يروي فيها تجربته الصعبة سعيا للاطاحة بنظام طالبان عام 2001 بعد اعتداءات 11 سبتمبر.

وقال غرنييه في حفل نظم في معهد (نيو امريكا) للابحاث “ان الخطر المستقبلي بقيام ملاذ آمن في افغانستان قد يكون اكبر مما كان عليه قبل اعتداءات 11سبتمبر”.

واعتبر ان حركة طالبان الافغانية لن تكون مستعدة لصد حلفائها من طالبان الباكستانية او متطرفين اخرين مثل تنظيم “داعش” في حال طلبوا تامين ملاذ لهم في افغانستان.

واوضح “هناك مجموعات في داخل باكستان هدفها مهاجمة النظام في اسلام اباد، وهي لن تزول”.

وبحسب غرنييه فان حركة طالبان تميل الى رؤية الاشياء بشكل مبسط وتتخذ قراراتها عبر السؤال “هل الامر يتوافق مع الاسلام ام لا؟”.

وقال “لن يصدوا اشخاصا متحالفين معهم عقائديا عبر الحدود”.

واضاف “لا اعتقد ايضا انهم سيرفضون ارهابيين دوليين في حال عادوا مجددا باعداد كبيرة الى المنطقة”.

ويروي المسؤول السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الامريكية كيف ان طائرة أمريكية فوتت استهداف زعيم حركة طالبان الملا عمر “بفارق 30 دقيقة” في العام 2001 وكيف ان الرئيس الافغاني السابق حميد كرزاي كاد ان يقتل عن طريق الخطأ في غارات اميركية.

كما يتحدث في كتابه عن محاولة اخيرة للتفاوض على صفقة مع المسؤول الثاني في حركة طالبان في الايام التي تلت اعتداءات 11 سبتمبر للانشقاق عن الملا عمر، لكن المحاولة فشلت.

واكد انه كان مشككا في نجاح محاولات رعاية محادثات سلام مع طالبان فيما لا يزال المتمردون يعتقدون ان بامكانها الاطاحة بالحكومة والعودة لتولي السلطة في كابول. كما اعتبر ان الحركة غير مؤهلة لحكم سياسي او للمشاركة في الحياة البرلمانية.

واكد غرنييه الذي شغل مناصب اخرى ايضا في (سي آي ايه) قبل ان يترك الوكالة عام 2006، ان كتابه يروي كيف ربحت الولايات المتحدة بسرعة ما اسماه “اول حرب امريكية افغانية” عام 2001 وكيف “خسرت او بالتأكيد لم تربح الحرب الامريكية الافغانية الثانية”.

ولكنه حذر في نهاية الكتاب من ان “اخطاء الماضي قد تتكرر حين يمكن ان نضطر مرة جديدة لخوض حرب اميركية-افغانية ثالثة”.

واعرب عن خشيته من الا تنجح الولايات المتحدة ودول غربية اخرى في مساعدة كابول ماليا بعد رحيل جنود هذه الدول.

ويقدم الكتاب صورة قاتمة عن نتيجة اكثر من عقد من الحرب ضد متمردي حركة طالبان.

وقال “بعد انفاق مليارات الدولارات وخسارة ارواح، لم يتحقق الكثير ومعظم ذلك لن يستمر لما بعد رحيلنا” عن البلاد.