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مصر للطيران الناقل الرسمي للمؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ

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مصر للطيران الناقل الرسمي للمؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ مصر للطيران الناقل الرسمي للمؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ

الطيار حسام كمال وزير الطيران

أعلن الطيار حسام كمال وزير الطيران المدني عن مشاركة للطيران كناقل رسمي للمؤتمر الاقتصادي الدولي “مصر المستقبل”،والمزمع انعقاده فى مدينة شرم الشيخ خلال شهر مارس المقبل.

وصرح الطيار سامح الحفني رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران فى بيان للشركة اليوم أن الشركة لا تدخر جهداً في تقديم كافة التسهيلات اللازمة وكل ما لديها من إمكانيات في سبيل انجاح هذا المؤتمر وخروجه بالشكل الذي يليق بمكانة مصر وإمكانيات الشركة الوطنية مصرللطيران ،وفي هذا الإطار تقدم الشركة تخفيضاً قدره 25% على جميع الرحلات الدولية القادمة إلى القاهرة أو شرم الشيخ للمشاركين في المؤتمر والقادمين من جميع أنحاء العالم على متن رحلات مصر للطيران طوال فترة انعقاد المؤتمر.

ومن جانبه قال الطيار هشام النحاس رئيس شركة الخطوط الجوية أن مصر للطيران مستعدة لإستقبال الوفود المختلفة وضيوف مصر المشاركين في هذا الحدث الهام علي متن خطوطها الجوية التي تمتد لأكثر من 70 نقطة في يقرب من 60 دولة حول العالم بخلاف رحلات تحالف ستار وأنه سوف يتواجد مجموعات عمل من موظفي مصرللطيران بالمطارات لسرعة إنهاء إجراءات سفر ووصول الوفود المشاركة في المؤتمر الإقتصادي وتوفير كافة التسهيلات اللازمة لهم بمطاري القاهرة وشرم الشيخ.

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