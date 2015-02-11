ضبط لصين قاما بسرقة محل سجاد ببورسعيد

ألقت مباحث بورفؤاد، بمحافظة بورسعيد القبض لصين، بعد قيامهما بسرقة المحلات بمدينة بورفؤاد، أثناء انشغال أصحابها بالصلاة.

وكان قد تبلغ لقسم شرطة بورفؤاد أول بمديرية أمن بورسعيد من المواطن ( و – م – س) – مقيم دائرة القسم بإكتشافه سرقة 10 سجادة من المحل خاصته والكائن بمنطقة مسجد الشعراوى – دائرة القسم .

وتوصلت تحريات الرائد احمد سمير – رئيس مباحث قسم شرطة بورفؤاد اول بمديرية أمن بورسعيد إلى ان وراء ارتكاب الواقعة كلا من المدعو محمد عز الدين الكتاتنى – مقيم دائرة قسم شرطة بورفؤاد اول، المدعو رمضان حلمى عياط – شهرتة (الفيومى) – مقيم دائرة قسم شرطة بورفؤاد أول .

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن النقيب عمرالخولى – ضابط مباحث قسم شرطة بورفؤاد اول من ضبط المتهمان وبمواجهتهما اعترفا بإرتكاب الواقعة وقيامهما بسرقة 10 سجادة من داخل احد المحلات بمنطقة مسجد الشعراوى عن طريق المغافلة مستغلين قيام مالك المحل بأداء فريضة صلاة العصر بالمسجد مستخدمين فى ذلك السيارة رقم 58485 منطقة حرة بورسعيد قيادة الأول.

وتم ضبط جميع المسروقات وبعرضها على المجنى عليه تعرف عليها واتهم المذكورين بالسرقة، ووجه اللواء اسماعيل عز الدين مساعد وزير الداخلية مدير امن بورسعيد بإتخاذ الإجراءات القانونية وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهما أربعة أيام علي ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد لهما في الميعاد القانوني .

المراسل : جمال نوفل