أخبار عاجلة

مساء الأنوار: لقاء خاص مع نجوم النادي المصري القدامى -
سحر نصر: حريصون على أن تكون مصر جاذبة للاستثمار -
مساء dmc - د/ محمد فؤاد: صياغة العلاقات المصرية مع أي دولة تبدأ من الداخل -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: الرئيس يبذل مجهود شاق يتابعه العالم كله والصحف العالمية تنقل ذلك -
«موقفنا ثابت وعلاقتنا راسخة».. تفاصيل لقاء السيسي بأعضاء الكونجرس الأمريكي -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: زيارة الرئيس السيسي نقطة فاصلة في تاريخ العلاقة بين البلدين -
مساء الأنوار: مقابلات مع بعض لاعبي سموحة بعد الفوز على الزمالك -
بالصور.. السيطرة على حريق اندلع بسوق تجاري في دمياط -
وزير الثقافة ناعيًا الناقد السينمائي سمير فريد: كان قامة ثقافية كبيرة -
لجنة الحكام تُرقي «عاشور» قبل موقعة الزمالك والشرقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

الاتحاد الأوروبي يدين ذبح مصريين بسيناء على يد «داعش»

Google+ Print
الاتحاد الأوروبي يدين ذبح مصريين بسيناء على يد «داعش» الاتحاد الأوروبي يدين ذبح مصريين بسيناء على يد «داعش»

الاتحاد الأوروبي

قال الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، إنه يدين ذبح 8 من أهالي سيناء، على يد “إرهابيين” من تنظيم “ولاية سيناء” التابع لما يُعرف بـ”الدولة الإسلامية بالعراق والشام” (داعش). واعتبر الاتحاد في بيان صادر عن ممثلته العليا للأمن والسياسة الخارجية، فريديريكا موغريني، أن “قطع رؤوس 8 بدو مصريين من قبل الإرهابيين في منطقة شمال سيناء، هو دليل على إنكار هؤلاء للكرامة وحياة الإنسان”.

وأكدت موغريني أن “الاتحاد الأوروبي يقف إلى جانب وجميع البلدان المعرضة للإرهاب، وعازم على العمل مع الشركاء الإقليميين لمحاربته”. وكان تنظيم متشدد يطلق على نفسه اسم (ولاية سيناء)، وهو تابع لتنظيم “داعش” نشر في وقت سابق على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع ، يظهر فيه على ما يبدو ذبح أكثر من ١٠ أشخاص، سماهم “جواسيس” وعملاء لجهاز الأمن العام الإسرائيلي (موساد)، والجيش المصري، وإلقاء جثثهم على الطريق الدولي الواصل بين رفح والعريش. ونشرت الجماعة المتشددة في الفيديو نفسه، ما أسمته اعترافات ٤ من المذبوحين، لما وصفوه تعاون مع الجيش المصري، أو الموساد، للإرشاد عن “الجهاديين” في سيناء.

وبحسب الفيديو الذي تم نشره على صفحات أنصار للحركة على (تويتر)، ولم يتسن التأكد من صحته، فإن هذه العمليات تأتي كثأر لما أسموه “عمليات هدم البيوت والمساجد في رفح والشيخ زويد من قبل الجيش المصري”. وبين وقت وآخر، تعثر الأجهزة الأمنية أو الأهالي، على جثث لأهالي من المحافظة مختفين أو مختطفين، دون معرفة ملابسات قتلهم.
> وهذه هي المرة الأولى التي يظهر التنظيم عمليات ذبح لما يسمونهم جواسيس، في خطوة مشابهة لما يقوم به تنظيم داعش في سوريا والعراق عند إعدام الأجانب. وتنشط تلك الجماعة المحسوبة على التيار السلفي الجهادي، في محافظة شمال سيناء، بشكل أساسي وفي بعض المحافظات الأخرى، بشكل ثانوي، مستهدفة شخصيات ومواقع شرطية وعسكرية.

وتعتبر المصرية “أنصار بيت المقدس” إرهابية، بحسب حكم قضائي صادر في إبريل الماضي من جانب محكمة مصرية. و”أنصار بيت المقدس” جماعة تحولت إلى “ولاية سيناء”، بعد أن أعلنت مبايعة زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي، في 10 نوفمبر الماضي. وتشن قوات مشتركة من الجيش والشرطة، حملة عسكرية موسعة، بدأتها في سبتمبر 2013، لتعقب ما تصفها بالعناصر “الإرهابية”، و”التكفيرية” و”الإجرامية” في عدد من المحافظات وعلى رأسها شمال سيناء، تتهمها السلطات المصرية بالوقوف وراء هجمات مسلحة استهدفت عناصر شرطية وعسكرية ومقار أمنية، تصاعدت عقب عزل الرئيس محمد مرسي في يوليو عام 2013.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
مساء الأنوار: لقاء خاص مع نجوم النادي المصري القدامى

مساء الأنوار: لقاء خاص مع نجوم النادي المصري القدامى

سحر نصر: حريصون على أن تكون مصر جاذبة للاستثمار

سحر نصر: حريصون على أن تكون مصر جاذبة للاستثمار

مساء dmc - د/ محمد فؤاد: صياغة العلاقات المصرية مع أي دولة تبدأ من الداخل

مساء dmc - د/ محمد فؤاد: صياغة العلاقات المصرية مع أي دولة تبدأ من الداخل

رواتب الحكام.. إنجلترا في المقدمة ومصر «خارج المنافسة»

رواتب الحكام.. إنجلترا في المقدمة ومصر «خارج المنافسة»