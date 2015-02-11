ضبط 5 أشخاص تعدوا على قوات الأمن أثناء تنفيذ حكم قضائي بالمنوفية

ألقت قوات الأمن بالمنوفية القبض على 5 أشخاص تعدوا على قوات الأمن أثناء قيامها بتنفيذ حكم قضائى لاستعادة أرض زراعية “فدان و18 قيراط ” بقرية بوهة شطانوف.

تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية، اخطارا من العميد ايهاب زهنى مأمور مركز اشمون، يفيد بأنه اثناء قيام قوة من الشرطة ومعاون التفيذ بتسليم قطعة ارض ” فدان و 18 قيراط ” تنفيذا للحكم رقم 661 لسنة 2014 الصادر لصالح اثنين من الاهالى بقرية بوهة شطانوف التابعة لمركز اشمون قام الصادر ضدة الحكم بتقديم اشكال إلى معاون التنفيذ وتم قبوله، وأثناء عودة القوات ، تعرض واضعو اليد على الأراضى الزراعية لسيارة المعاون وبعض السيارات المرافقة لتنفيذ قرارات اخرى، مما أدى إلى احداث تلفيات بها مما أدى لإصابة شخص.

وتمكنت قوات الشرطة من السيطرة على الموقف، وألقت القبض على خمسة أشخاص، ممن قاموا بالتعدى على المعاون والقوة المرافقة له، وتم تحرير محضر بالواقعة رقم 5030جنح مركز اشمون لسنة 2015 م.