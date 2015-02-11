أخبار عاجلة

مساء الأنوار: لقاء خاص مع نجوم النادي المصري القدامى -
سحر نصر: حريصون على أن تكون مصر جاذبة للاستثمار -
مساء dmc - د/ محمد فؤاد: صياغة العلاقات المصرية مع أي دولة تبدأ من الداخل -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: الرئيس يبذل مجهود شاق يتابعه العالم كله والصحف العالمية تنقل ذلك -
«موقفنا ثابت وعلاقتنا راسخة».. تفاصيل لقاء السيسي بأعضاء الكونجرس الأمريكي -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: زيارة الرئيس السيسي نقطة فاصلة في تاريخ العلاقة بين البلدين -
مساء الأنوار: مقابلات مع بعض لاعبي سموحة بعد الفوز على الزمالك -
بالصور.. السيطرة على حريق اندلع بسوق تجاري في دمياط -
وزير الثقافة ناعيًا الناقد السينمائي سمير فريد: كان قامة ثقافية كبيرة -
لجنة الحكام تُرقي «عاشور» قبل موقعة الزمالك والشرقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

ضبط 2 من تنظيم الإخوان ينتميان لخلية إرهابية تستهدف المنشآت الحيوية بالإسكندرية

Google+ Print
ضبط 2 من تنظيم الإخوان ينتميان لخلية إرهابية تستهدف المنشآت الحيوية بالإسكندرية ضبط 2 من تنظيم الإخوان ينتميان لخلية إرهابية تستهدف المنشآت الحيوية بالإسكندرية

تمكنت مديرية أمن الإسكندرية تتمكن من ضبط إثنين من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابى ضمن خلية إرهابية تدعى “مجموعات الرعد” لإستهداف المنشآت العامة والشرطية ووسائل النقل العام والخاص.

وتم ضبط بلال رمضان مرسى السيد،  ومؤمن حمزاوى محمود سالم، ومقيمان بدائرة قسم شرطة مينا البصل، وبحوزتهما 14 بطارية جافة ملفوفة عليها لاصق كرتونى ويخرج منها أسلاك – 7 لمبات صغير الحجم كل منها متصلة بعدد 2 سلك وماسورة بلاستيك – كمية كبيرة من المسامير – مجموعة كبيرة من الأسلاك – جهاز لاب توب عليه ملف بعنوان أهداف خاصة بالتنظيم الإخوانى – أدوات إعداد العبوات المتفجرة .

بمواجهتهما أقرا بإنتمائهما لتنظيم الإخوان الإرهابى ضمن ( مجموعة الرعد ) وإشتراكهما مع المتهمين المضبوطين فى إرتكاب ( 43 ) حادث تخريبى ، وحيازتهما للمضبوطات بقصد إستخدامها فى تصنيع العبوات المتفجرة وأضاف بإرتكابهما حادث القضية رقم 308/2015 إدارى قسم شرطة باب شرقى بتاريخ 11/1/2015 ” إضرام النيران بعربة ترام محطة الشبان المسلمين، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا