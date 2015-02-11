ضبط 2 من تنظيم الإخوان ينتميان لخلية إرهابية تستهدف المنشآت الحيوية بالإسكندرية

تمكنت مديرية أمن الإسكندرية تتمكن من ضبط إثنين من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابى ضمن خلية إرهابية تدعى “مجموعات الرعد” لإستهداف المنشآت العامة والشرطية ووسائل النقل العام والخاص.

وتم ضبط بلال رمضان مرسى السيد، ومؤمن حمزاوى محمود سالم، ومقيمان بدائرة قسم شرطة مينا البصل، وبحوزتهما 14 بطارية جافة ملفوفة عليها لاصق كرتونى ويخرج منها أسلاك – 7 لمبات صغير الحجم كل منها متصلة بعدد 2 سلك وماسورة بلاستيك – كمية كبيرة من المسامير – مجموعة كبيرة من الأسلاك – جهاز لاب توب عليه ملف بعنوان أهداف خاصة بالتنظيم الإخوانى – أدوات إعداد العبوات المتفجرة .

بمواجهتهما أقرا بإنتمائهما لتنظيم الإخوان الإرهابى ضمن ( مجموعة الرعد ) وإشتراكهما مع المتهمين المضبوطين فى إرتكاب ( 43 ) حادث تخريبى ، وحيازتهما للمضبوطات بقصد إستخدامها فى تصنيع العبوات المتفجرة وأضاف بإرتكابهما حادث القضية رقم 308/2015 إدارى قسم شرطة باب شرقى بتاريخ 11/1/2015 ” إضرام النيران بعربة ترام محطة الشبان المسلمين، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة .