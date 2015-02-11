اليمن: مقتل 4 من «القاعدة» في هجوم بطائرة أمريكية بدون طيار

قال سكان إن ضربة نفذتها طائرة أمريكية بدون طيار على تجمع لعناصر تنظيم «القاعدة»، الثلاثاء، في جنوب شرق اليمن، أسفرت عن مقتل أربعة، على الأقل، يعتقد أنهم من «القاعدة»، في رابع هجوم من نوعه خلال أسبوعين.

وذكر موقع «نجم المكلا» الإخباري على الإنترنت أن طائرة بدون طيار استهدفت تجمعا لـ«القاعدة» في وادي سر، الواقع بين بلدتي القطن وشبام بمحافظة حضرموت، مما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص، وإصابة آخرين.

وتشير الهجمات إلى عدم حدوث تراجع في حملة أمريكية على المشتبه في أنهم متشددون على الرغم من استقالة الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، الذي أيد الحملة علانية.