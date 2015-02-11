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الداخلية التونسية تعلن القضاء على عنصر إرهابي خطير

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الداخلية التونسية تعلن القضاء على عنصر إرهابي خطير الداخلية التونسية تعلن القضاء على عنصر إرهابي خطير

الداخلية التونسية

أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية محمد علي العروي أن الوحدة المختصة بالحرس الوطني تمكنت، بعد تلقيها معلومات استخبارية من الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم الإرهابية بالعوينة، من القضاء علي العنصر الإرهابي الخطير “صابر المطيري” بجهة برقو من ولاية سليانة.

وقال العروي في تصريح إذاعته وكالة تونس أفريقيا للأنباء اليوم  أن المطيري الذي تم القضاء علية الليلة الماضية ، هو أحد العناصر القيادية في المجموعة الإرهابية الموجودة بمدينة الكاف بالشمال الغربي لتونس،وتورط سابقا في العديد من الهجمات علي دوريات للجيش الوطني خلفت شهداء في صفوفهم ، وكان يتحصن بالفرار بعد كل عملية.

وأضاف أنه تم الاستيلاء علي سلاح كلاشنكوف وذخيرة كانت بحوزة الإرهابي بعد تبادل لإطلاق النار معه،مؤكدا أن الوحدة الخاصة لمكافحة الإرهاب ستواصل عملياتها النوعية في تتبع ما تبقي من العناصر الإرهابية المتحصنة في جبال القصرين والكاف وجندوبة.

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