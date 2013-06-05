أخبار عاجلة

فيديو| السيسي للجالية المصرية: «أنا جاي أسمع منكم وأطمنكم على مصر» -
فيديو| معتز عبد الفتاح: ترامب يرى السيسي زعيم رؤساء العالم العربي -
لقاء خاص مع إسلام محارب - نجم نادي سموحة .. في مساء الأنوار -
أبو جبل: الزمالك بيتي وأتمنى العودة له -
فيديو| رئيس المقاصة: لهذا السبب لم نفاوض الأهلي على استمرار «الشيخ» -
فيديو| شلبي لميدو: «أجندة إيه يا أبو أجندة.. إنت ورطت الزمالك» -
مساء الأنوار: رحلة رمضان صبحي مع كرة القدم .. من مركز شباب أرض اللواء إلى نادي ستوك سيتي الإنجليزي -
مساء الأنوار: مداخلة العريس محمود عبد العزيز - نجم نادي سموحة مع إسلام محارب وك/ مدحت شلبي -
مساء الأنوار: أجمل أهداف المحارب إسلام -
فيديو جديد لفتاة الزقازيق التي تعرضت للتحرش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مصر 365

البنك الدولى: معدلات البطالة بين النساء فى مصر بلغت 40%

Google+ Print
البنك الدولى: معدلات البطالة بين النساء فى مصر بلغت 40% البنك الدولى: معدلات البطالة بين النساء فى مصر بلغت 40%

صرح المدير الإقليمى للبنك الدولى هارتويج شيفر بأن خطت خطوات رائعة فى مجالى التعليم والرعاية الصحية، من المفارقات أن هذه الاستثمارات فى الموارد البشرية لم تقابلها زيادة فى المشاركة الاقتصادية والسياسية للمرأة حيث تصل معدلات البطالة بين الشابات فى مصر إلى 40%.

وقال شيفر خلال الندوة التى عقدها البنك الدولى اليوم لمناقشة تقرير فتح الأبواب: المساواة بين الجنسين والتنمية فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذى يعد استكمالا لتقرير التنمية فى العالم 2012: المساواة بين الجنسين والتنمية)، إنه على الرغم من التطور الذى تحقق فى مجالى الصحة والتعليم إلا أنه فى بعض أقاليم مصر مازالت غير قادرة على تضييق الفجوة بين الجنسين.

وأوضح أنه على سبيل المثال بلغت نسبة الأمية بين الشابات فى صعيد مصر 24% وهو ضعف نسبة أمية الرجال وأكثر من المتوسط بعشر نقاط، لافتا إلى أن القطاع الرسمى فى مصر أصبح غير قادر على استيعاب الأعداد المتزايدة من الشباب، والملتحقين من المتعلمين.

ونوه إلى ضرورة العمل على النهوض وتنمية القطاع الخاص لاستيعاب هذه الزيادة، والذى يساهم فى حل العديد من المشكلات الاقتصادية التى تواجه مصر فى الفترة الحالية.

ولفت إلى أن معدل مشاركة النساء فى أسواق العمل بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا يتجاوز نصف المعدل العالمى، مشيرا إلى أن الحواجز القانونية والاجتماعية وعدم كفاية المهارات وضيق آفاق نمو القطاع الخاص هى أبرز المعوقات التى تعترض مشاركة النساء فى أسواق العمل فى المنطقة، مشيرا إلى أن التغيرات التى اجتاحت المنطقة على مدى العامين الماضيين تتيح فرصا لتعزيز جهود تحقيق المساواة بين الجنسين ولكنها تزيد أيضا من مخاطر التراجع.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
فيديو| السيسي للجالية المصرية: «أنا جاي أسمع منكم وأطمنكم على مصر»

فيديو| السيسي للجالية المصرية: «أنا جاي أسمع منكم وأطمنكم على مصر»

سامح شكري: هناك تفهمًا أمريكيًا لاستئناف برنامج دعم مصر عسكريًا

سامح شكري: هناك تفهمًا أمريكيًا لاستئناف برنامج دعم مصر عسكريًا

مصر تحتفل باليوم العالمي للتوحد

مصر تحتفل باليوم العالمي للتوحد

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة يتحدث مع الوفد المصري عن التأثير الاقتصادي لزيارة الرئيس السيسي

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة يتحدث مع الوفد المصري عن التأثير الاقتصادي لزيارة الرئيس السيسي