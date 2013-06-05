البنك الدولى: معدلات البطالة بين النساء فى مصر بلغت 40%

صرح المدير الإقليمى للبنك الدولى هارتويج شيفر بأن مصر خطت خطوات رائعة فى مجالى التعليم والرعاية الصحية، من المفارقات أن هذه الاستثمارات فى الموارد البشرية لم تقابلها زيادة فى المشاركة الاقتصادية والسياسية للمرأة حيث تصل معدلات البطالة بين الشابات فى مصر إلى 40%.

وقال شيفر خلال الندوة التى عقدها البنك الدولى اليوم لمناقشة تقرير فتح الأبواب: المساواة بين الجنسين والتنمية فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذى يعد استكمالا لتقرير التنمية فى العالم 2012: المساواة بين الجنسين والتنمية)، إنه على الرغم من التطور الذى تحقق فى مجالى الصحة والتعليم إلا أنه فى بعض أقاليم مصر مازالت غير قادرة على تضييق الفجوة بين الجنسين.

وأوضح أنه على سبيل المثال بلغت نسبة الأمية بين الشابات فى صعيد مصر 24% وهو ضعف نسبة أمية الرجال وأكثر من المتوسط بعشر نقاط، لافتا إلى أن القطاع الرسمى فى مصر أصبح غير قادر على استيعاب الأعداد المتزايدة من الشباب، والملتحقين من المتعلمين.

ونوه إلى ضرورة العمل على النهوض وتنمية القطاع الخاص لاستيعاب هذه الزيادة، والذى يساهم فى حل العديد من المشكلات الاقتصادية التى تواجه مصر فى الفترة الحالية.

ولفت إلى أن معدل مشاركة النساء فى أسواق العمل بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا يتجاوز نصف المعدل العالمى، مشيرا إلى أن الحواجز القانونية والاجتماعية وعدم كفاية المهارات وضيق آفاق نمو القطاع الخاص هى أبرز المعوقات التى تعترض مشاركة النساء فى أسواق العمل فى المنطقة، مشيرا إلى أن التغيرات التى اجتاحت المنطقة على مدى العامين الماضيين تتيح فرصا لتعزيز جهود تحقيق المساواة بين الجنسين ولكنها تزيد أيضا من مخاطر التراجع.

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