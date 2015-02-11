مئات المهاجرين يقتحمون السياج الفاصل بين الأراضى المغربية ومدينة “مليلية”

بعد ساعات من إعلان الحكومة المغربية انتهاء برنامجها لدمج المهاجرين غير الشرعيين اقتحم مئات من هؤلاء السياج الفاصل بين مدينة “مليلية” التي تحتلها إسبانيا وبقية الإراضي المغربية.

وأعلنت الحكومة المحلية بمدينة مليلية أن السياج الحديدي المحيط بالمدينة تعرض أمس الثلاثاء للاقتحام مرتين من المهاجرين الأفارقة المنحدرين من دول جنوب الصحراء.

وأوضحت في بيان نشر أمس إن العملية الأولى قادها نحو 400 مهاجر، فيما العملية الثانية قادها حوالي 200 مهاجر، حيث تمكن حوالي 35 من المهاجرين من تجاوز السياج، وأن قوات الحرس المدني طلبت حضور الصليب الأحمر لإسعاف عدد من المصابين في صفوف المهاجرين، مشيرة إلى أن حوالي 5 منهم يحتاجون إلى رعاية طبية نتيجة الجروح التي أصيبوا عند اقتحامهم للسياج.

وشهدت المنطقة نفسها قبل يومين عملية اقتحام قادها 5 مهاجرين أفارقة، حيث اقتحموا معبر بني أنصار بسيارة خفيفة على طريقة منفذي العمليات الانتحارية، تمكن معها السائق من دخول المدينة، بينما تم اعتقال باقي زملائه من طرف الأمن المغربي.

وعرض مسؤولون مغاربة مساء أول أمس الاثنين فيلما وثائقيا لعمليات اقتحام للسياج الذي أقيم للحد من دخول المهاجرين لمدينة مليلية، خلال ندوة صحافية عن نتائج عملية تسوية أوضاع وإدماج المهاجرين غير الشرعيين بالمغرب التي أطلقتها الحكومة المغربية سنة 2014.

وكان الوزير المغربي بالداخلية الشرقي الضريس،قد كشف أن عدد طلبات تسوية الوضعية التي تم إبداء رأي إيجابي بشأنها في إطار العملية الاستثنائية لتسوية الوضعية الإدارية للأجانب بالمغرب والتي انتهت أواخر سبتمبر من العام الماضي، بلغ 17.916 طلبا من أصل 27.332 طلبا تم تلقيه، أي ما نسبته ٪65 من مجموع الطلبات المقدمة.