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الجيش يوزع 4000 كرتونة مواد غذائية على الأسر الفقيرة بأسيوط

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unnamed (29)وزع رجال القوات المسلحة بالمنطقة الجنوبية العسكرية بالتنسيق مع مجلس مدينة أسيوط 4000 كرتونة مواد غذائية على الأسر الفقيرة بقريتى “المطيعة وأولاد على” التابعتين لمركزأسيوط.

يأتى ذلك في إطار اهتمام الجيش المصرى وحرصه الشديد على الوقوف إلى جانب محدودي الدخل والمساهمة في تخفيف الأعباء عن المواطنين.

وقام مقدم بالقوات المسلحة بتوزيع المواد على الأهالي، وتوصيلها إلى الأسر الغير قادرة بالنزول ومرافقيه إلى أماكن التوزيع.

وأكد مصدر عسكري أن الكرتونة الوحدة تشمل كل ما يحتاجه المنزل من المواد الغذائية، مشيرا إلى أنهم سيقومون بتوزيع المواد على
> جميع الأسر الفقيرة بالمحافظة.

ومن جانب آخر التف الأهالى حول سيارات الجيش المحملة بالكراتين، واستقبلوهم بالترحاب والهتافات المؤيدة لهم.

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