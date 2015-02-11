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تأجيل محاكمة مرسي وأخرين في قضية هروب وادي النطرون إلى 14 فبراير القادم

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تأجيل محاكمة مرسي وأخرين في قضية هروب وادي النطرون إلى 14 فبراير القادم تأجيل محاكمة مرسي وأخرين في قضية هروب وادي النطرون إلى 14 فبراير القادم

مرسي

أرجأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار شعبان الشامى جلسة نظر قضية اقتحام السجون والهروب من سجن وادى النطرون، والمتهم فيها الرئيس المعزول وقيادات جماعة الإخوان ،لـ 14 فبراير لإستكمال مرافعة الدفاع ،ولإحضار الرئيس المعزول من محبسه.

وتضم قائمة المتهمين فى القضية 131 متهما من بينهم الرئيس المعزول وعدد من قيادات جماعة الإخوان،وعلى رأسهم المرشد العام للجماعة محمد بديع ونائبه محمود عزت وسعد الكتاتنى وعصام العريان وصفوت حجازى، بالإضافة إلى عناصر أخرى.

كما تضم القضية 22 متهما محبوسا بصفة احتياطية،فى حين يحاكم بقية المتهمين بصورة غيابية، باعتبار أنهم هاربون،ومن ضمنهم عناصر من حركة حماس وحزب الله اللبنانى.

 

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