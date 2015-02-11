أخبار عاجلة

مساء الأنوار: لقاء خاص مع نجوم النادي المصري القدامى -
سحر نصر: حريصون على أن تكون مصر جاذبة للاستثمار -
مساء dmc - د/ محمد فؤاد: صياغة العلاقات المصرية مع أي دولة تبدأ من الداخل -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: الرئيس يبذل مجهود شاق يتابعه العالم كله والصحف العالمية تنقل ذلك -
«موقفنا ثابت وعلاقتنا راسخة».. تفاصيل لقاء السيسي بأعضاء الكونجرس الأمريكي -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: زيارة الرئيس السيسي نقطة فاصلة في تاريخ العلاقة بين البلدين -
مساء الأنوار: مقابلات مع بعض لاعبي سموحة بعد الفوز على الزمالك -
بالصور.. السيطرة على حريق اندلع بسوق تجاري في دمياط -
وزير الثقافة ناعيًا الناقد السينمائي سمير فريد: كان قامة ثقافية كبيرة -
لجنة الحكام تُرقي «عاشور» قبل موقعة الزمالك والشرقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

محافظ بني سويف يشكّل لجنة لمسح «ترعة الجيزاوية» بعد اكتشاف أسماك نافقة

  • مصر
  • 6
Google+ Print

أمر المستشار محمد سليم، محافظ بني سويف، الأربعاء، بتشكيل لجنة رباعية عاجلة من شؤون البيئة والمسطحات المائية والري وشركة المياه، لعمل مسح للمجرى المائي لـ«ترعة الجيزاوية»، عقب اكتشاف أسماك نافقة أمام محطة مياه الشرب بقرية «أبوعيط» بمركز الواسطي.

وقال المهندس محمود طه، مسؤول بشركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، إنه عثر على أسماك نافقة بكمية قليلة بترعة «الجيزاوية» عند محطة مياه «أبويط»، ما استلزم إيقاف المحطة وأخذ عينات لتحليلها، التي أثبتت سلبيتها، ما يؤكد أن هذه الأسماك نافقة بمكان آخر، وجرفها التيار أمام المحطة.

اشترك وتابع الصعيد وأخباره لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية