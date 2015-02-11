محافظ بني سويف يشكّل لجنة لمسح «ترعة الجيزاوية» بعد اكتشاف أسماك نافقة

أمر المستشار محمد سليم، محافظ بني سويف، الأربعاء، بتشكيل لجنة رباعية عاجلة من شؤون البيئة والمسطحات المائية والري وشركة المياه، لعمل مسح للمجرى المائي لـ«ترعة الجيزاوية»، عقب اكتشاف أسماك نافقة أمام محطة مياه الشرب بقرية «أبوعيط» بمركز الواسطي.

وقال المهندس محمود طه، مسؤول بشركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، إنه عثر على أسماك نافقة بكمية قليلة بترعة «الجيزاوية» عند محطة مياه «أبويط»، ما استلزم إيقاف المحطة وأخذ عينات لتحليلها، التي أثبتت سلبيتها، ما يؤكد أن هذه الأسماك نافقة بمكان آخر، وجرفها التيار أمام المحطة.