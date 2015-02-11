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«التعليم» تطلق اسم شهيدي الجيش بسيناء على مدرستين في القليوبية

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أصدر الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم، قرارًا بتكريم الشهيد إبراهيم أحمد محمد عبدالرحمن زيد، نجل نهلة عبدالله هيكل، مدير عام التجريبيات بالوزارة، الذي راح ضحية الحادث الإرهابي مع أبناء القوات المسلحة في سيناء، بإطلاق اسمه على مدرسة بنها الابتدائية الحديثة، في القليوبية.

كما قرر الوزير، حسب بيان الوزارة، الأربعاء، تكريم الشهيد إسلام فرحات موسى، الذي راح ضحية نفس الحادث الإرهابي، بإطلاق اسمه على مدرسة الكرامة الابتدائية المشتركة، بقرية ميت عاصم، التابعة لإدارة بنها التعليمية، في القليوبية.

وقال «أبوالنصر»، إن الشهادة في سبيل شرفٌ يتطلع إليه كافة أبناء الوطن، على اختلاف أدوارهم ومسؤولياتهم وميادين عملهم، لافتا إلى أن الوزارة أخذت على عاتقها تكريم المضحين بالنفس من أجل الدفاع عن الوطن وعن وحدة أراضيه.

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