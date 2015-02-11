«كاتدرائية الإسكندرية»: لن نستضيف أي مرشح لـ«النواب».. ولا توجيه للأقباط

قال القمص رويس مرقص، وكيل عام كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي باسم الكنيسة بالإسكندرية، إنه لن يُسمح على الإطلاق باستغلال الكاتدرائية أو كنائس المحافظة سياسيًا من جانب المرشحين في انتخابات مجلس النواب المقبلة.

وأوضح «مرقص» في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» أن الكنيسة سترفض أي طلب لأي مرشح سواء كان مسلمًا أو قبطيًا باستغلال الكنيسة في معركته الانتخابية، وإقامة مؤتمرات جماهيرية، ولقاءات جماهيرية، مشيرًا إلى أن الكنيسة ترحب بأي مرشح كضيف زائر في مكتب وكيل البطريركية بالمقر الإداري، وليس في الكنيسة ذاتها.

وأكد أن «الكنيسة والقيادات الكنسية يقتصر دورهم على توجيه الناخبين الأقباط إلى ضرورة المشاركة الإيجابية، وأن يكونوا فاعلين في الحياة السياسية، وأن يمارسوا دورهم الوطني، وفقًا لما حدده الدستور والقانون باعتبارهم مواطنين مصريين لهم من الحقوق التي كفلها الدستور، وعليهم من الواجبات، شأنهم شأن بقية المصريين».

وتابع: «لم يعد للكنيسة أي دور إجباري أو توجيهي لأبنائها من الأقباط، لاختيار مرشح معين، لأن شباب الكنيسة هم شباب مصريين يتخذون من القرارات ما يرونه يتماشى مع قناعاتهم، ويحقق آمالهم وطموحاتهم».