«حماية المستهلك» تحذر المواطنين من التقدم لوظائف وهمية بالخارج إلكترونيًا

ناشد جهاز حماية المستهلك جموع المستهلكين والمواطنين بضرورة توخي الحذر قبل إرسال بياناتهم بغرض التقدم لوظائف خارج مصر، التي يُعلن عنها على صفحات التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت ومن خلال رسائل البريد الإلكتروني.

وقال عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، في تصريحات له، الأربعاء، إن الجهاز رصد تداول رسالة بريد إلكتروني منسوبة لفنادق ماريوت تعلن عن وظائف للجنسين بفنادق الشركة بمدينة تورونتو، بكندا، في مختلف التخصصات (مهندسون، فنيون، أمن... إلخ)، وتطلب من المتلقين إرسال بياناتهم والسيرة الذاتية لهم على بريد إلكتروني بزعم إنه يخص مجموعة فنادق ماريوت.

وأضاف «يعقوب» أنه تمت متابعة الأمر ومخاطبة مجموعة فنادق ماريوت والسفارة الكندية بالقاهرة للاستعلام عن هذه الرسالة، وقد نفيا ذلك نفيًا قاطعًا، وأوضحوا عدم صلة الفندق بهذه الرسالة والتي تصنف ضمن مجموعة الرسائل المزعجة spam التي تعج بها خوادم البريد الإلكتروني.

وحذر «يعقوب» المستهلكين من الوقوع في هذا الفخ والإدلاء ببياناتهم الشخصية التي قد تؤدي إلى وقوع بعضهم في مشاكل، تتجلى في بعض الأحوال، لاستغلال البيانات الشخصية من جانب بعض المحتالين لسرقة هويات المستخدمين واستخدامها في أعمال غير مشروعة، وهو ما يعرضهم إلى الوقوع تحت طائلة القانون.

وناشد «يعقوب» المستهلكين بضرورة التأكد في مثل هذه الأمور من السفارات والقنصليات الرسمية المعترف بها داخل مصر قبل الإقدام على تعبئة استمارات أو تحويل نقود لأي مواقع إلكترونية، مضيفًا أن الجهاز يولي اهتمامًا كبيرًا بحماية المستهلك من الممارسات الضارة، خاصة التي قد تلحق أضرارًا بصحته وسلامته، من خلال تبني سياسة «الوقاية خير من العلاج»، بانتهاج إجراءات استباقية لتوعية وتنبيه المستهلك من بعض السلع أو المنتجات الضارة، بعد التأكد من المعلومات في هذا الصدد بالإضافة إلى ما يتم من ضبط للسلع المقلدة ومجهولة المصدر قبل بيعها للمستهلك.