أخبار عاجلة

مساء الأنوار: لقاء خاص مع نجوم النادي المصري القدامى -
سحر نصر: حريصون على أن تكون مصر جاذبة للاستثمار -
مساء dmc - د/ محمد فؤاد: صياغة العلاقات المصرية مع أي دولة تبدأ من الداخل -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: الرئيس يبذل مجهود شاق يتابعه العالم كله والصحف العالمية تنقل ذلك -
«موقفنا ثابت وعلاقتنا راسخة».. تفاصيل لقاء السيسي بأعضاء الكونجرس الأمريكي -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: زيارة الرئيس السيسي نقطة فاصلة في تاريخ العلاقة بين البلدين -
مساء الأنوار: مقابلات مع بعض لاعبي سموحة بعد الفوز على الزمالك -
بالصور.. السيطرة على حريق اندلع بسوق تجاري في دمياط -
وزير الثقافة ناعيًا الناقد السينمائي سمير فريد: كان قامة ثقافية كبيرة -
لجنة الحكام تُرقي «عاشور» قبل موقعة الزمالك والشرقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

إحباط تهريب 30 طن ألعاب نارية بميناء الإسكندرية

  • مصر
  • 9
Google+ Print

تمكنت أجهزة البحث الجنائي، بميناء الإسكندرية البحري، بحسب بيان لوزارة الداخلية، صباح اليوم، الأربعاء، من إحباط محاولة تهريب 30 طن ألعاب نارية محظور دخولها البلاد.

وقال بيان الوزارة:«أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بميناء الأسكندرية البحرى قيام إحدى شركات الإستيراد والتصدير كائنة بمحافظة الجيزة بإستيراد حاوية مشمولها ورود رسالة (أسلاك) من دولة الصين عبر الميناء ، وإخفاء كميات كبيرة من الألعاب النارية من البضائع المحظورة والمخالفة داخل مشمول الرسالة بقصد تهريبها لداخل البلاد».

وأضاف:«عقب تقنين الإجراءات تشكلت لجنة جمركية أمنية لجرد مشمول الحاوية وأسفرت أعمالها عن ضبط 786 كرتونة مختلفة الأحجام والأوزان، وزنت 30 طن ألعاب نارية».

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية