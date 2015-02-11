إحباط تهريب 30 طن ألعاب نارية بميناء الإسكندرية

تمكنت أجهزة البحث الجنائي، بميناء الإسكندرية البحري، بحسب بيان لوزارة الداخلية، صباح اليوم، الأربعاء، من إحباط محاولة تهريب 30 طن ألعاب نارية محظور دخولها البلاد.

وقال بيان الوزارة:«أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بميناء الأسكندرية البحرى قيام إحدى شركات الإستيراد والتصدير كائنة بمحافظة الجيزة بإستيراد حاوية مشمولها ورود رسالة (أسلاك) من دولة الصين عبر الميناء ، وإخفاء كميات كبيرة من الألعاب النارية من البضائع المحظورة والمخالفة داخل مشمول الرسالة بقصد تهريبها لداخل البلاد».

وأضاف:«عقب تقنين الإجراءات تشكلت لجنة جمركية أمنية لجرد مشمول الحاوية وأسفرت أعمالها عن ضبط 786 كرتونة مختلفة الأحجام والأوزان، وزنت 30 طن ألعاب نارية».